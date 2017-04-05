Минобороны впервые покажет арктическую военную технику на параде Победы

ПОЛИГОН АЛАБИНО (Подмосковье), 5 апр – РИА Новости. Министерство обороны России впервые покажет новейшую арктическую военную технику на параде Победы 9 мая на Красной площади, заявил журналистам главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков.

"Впервые на параде появится арктическая техника, её можно будет сразу узнать по холодной северной раскраске. Широкая общественность впервые увидит технику противовоздушной обороны – зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2ДТ" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СА" и машины обеспечения, сделанные специально для Крайнего Севера", – сказал Салюков в ходе первой тренировки парадных расчётов.

По его словам, такая техника способна выполнять задачи по обеспечению безопасности России в сложных климатических условиях Арктики при полном отсутствии дорог и удаленности от баз обеспечения.

"Кроме того, в этом году мы планируем представить модификации уже известных образцов танков – возможно Т-72Б3М", – добавил Салюков.