Минобороны впервые покажет арктическую военную технику на параде Победы

ПОЛИГОН АЛАБИНО (Подмосковье), 5 апр – РИА Новости. Министерство обороны России впервые покажет новейшую арктическую военную технику на параде Победы 9 мая на Красной площади, заявил журналистам главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков.
По его словам, такая техника способна выполнять задачи по обеспечению безопасности России в сложных климатических условиях Арктики при полном отсутствии дорог и удаленности от баз обеспечения.
"Кроме того, в этом году мы планируем представить модификации уже известных образцов танков – возможно Т-72Б3М", – добавил Салюков.