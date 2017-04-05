В Москву на конференцию по безопасности приедут представители 78 государств

МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Представители 78 государств согласились участвовать в Московской конференции по безопасности, в их числе более 20 министров обороны, сообщил на брифинге в среду замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин.

Конференция пройдет 26-27 апреля, на ней будет обсужден широкий спектр вопросов, в том числе в сфере борьбы с терроризмом.

"Всего ожидается участие более 700 гостей, включая около 500 представителей иностранных государств. Представители из 78 государств подтвердили свое участие, среди них более 20 глав оборонных ведомств", — сказал Фомин журналистам на брифинге, посвящённом предстоящему форуму.

По его словам, на конференции планируются выступления руководителей международных организаций. Уже подтвердили свое участие генеральные секретари ОБСЕ, ШОС, исполнительный секретарь СНГ, заместители генеральных секретарей ООН и Лиги арабских государств, вице-президент Международного комитета Красного Креста, перечислил Фомин.

"Несмотря на приостановленное взаимодействие по военной линии, приглашения на форум направлены во все страны-члены Североатлантического Альянса и Европейского Союза, а также руководству НАТО. Как и в предыдущие годы, мы готовы предоставить трибуну нашим партнерам", — отметил Фомин.