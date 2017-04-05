В Москву на конференцию по безопасности приедут представители 78 государств

МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Представители 78 государств согласились участвовать в Московской конференции по безопасности, в их числе более 20 министров обороны, сообщил на брифинге в среду замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин.
"Всего ожидается участие более 700 гостей, включая около 500 представителей иностранных государств. Представители из 78 государств подтвердили свое участие, среди них более 20 глав оборонных ведомств", — сказал Фомин журналистам на брифинге, посвящённом предстоящему форуму.
По его словам, на конференции планируются выступления руководителей международных организаций. Уже подтвердили свое участие генеральные секретари ОБСЕ, ШОС, исполнительный секретарь СНГ, заместители генеральных секретарей ООН и Лиги арабских государств, вице-президент Международного комитета Красного Креста, перечислил Фомин.