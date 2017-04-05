НАТО воздержится от доклада на Московской конференции по безопасности

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. НАТО примет участие в VI Московской конференции по международной безопасности, которая пройдет 26-27 апреля. На мероприятии будет присутствовать представитель миссии связи альянса в Москве полковник Антонио Сандри. Об этом сообщил заместитель министра обороны России Александр Фомин.
По его словам, Минобороны было готов предоставить Сандри трибуну, но полковник заявил, что не планирует выступать.
Московская конференция по международной безопасности проводится регулярно с 2012 года. В прошлом году в форуме приняли участие более 700 делегатов из 83 государств, включая представителей высшего политического и военного руководства России и зарубежных стран.