НАТО воздержится от доклада на Московской конференции по безопасности

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. НАТО примет участие в VI Московской конференции по международной безопасности, которая пройдет 26-27 апреля. На мероприятии будет присутствовать представитель миссии связи альянса в Москве полковник Антонио Сандри. Об этом сообщил заместитель министра обороны России Александр Фомин.

"Мы направили приглашение руководству НАТО, в частности генералу Петру Павлу (председателю военного комитета НАТО). К сожалению, подтверждение о его участии в конференции не получили", — сказал Фомин.

По его словам, Минобороны было готов предоставить Сандри трибуну, но полковник заявил, что не планирует выступать.

Московская конференция по международной безопасности проводится регулярно с 2012 года. В прошлом году в форуме приняли участие более 700 делегатов из 83 государств, включая представителей высшего политического и военного руководства России и зарубежных стран.