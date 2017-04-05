В Подмосковье начались тренировки парадных расчетов к параду Победы

ПОЛИГОН АЛАБИНО (Московская область), 5 апр — РИА Новости. Совместные тренировки парадных расчетов к военному параду Победы на Красной площади начались в подмосковном Алабино на площадке, представляющей собой макет главной площади страны, сообщает Минобороны России.

"В тренировках принимает участие более 10 тысяч военнослужащих, задействовано свыше 100 единиц современного вооружения и военной техники, в том числе автомобили "Тигр", танки Т-90А, бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-3, самоходные гаубицы "Мста-С", зенитные ракетные комплексы "БУК-М2", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", ракетные комплексы "Ярс", — говорится в сообщении.

Кроме того, в тренировках задействованы перспективные образцы военной техники: танки "Армата", БМП и БТР "Курганец" и "Бумеранг", самоходные гаубицы "Коалиция".

"Традиционно в состав 27 парадных расчетов пешей колонны вошли офицеры, сержанты и солдаты соединений, воинских частей и курсантов военно-учебных заведений, воспитанники суворовских и нахимовского училищ министерства обороны Российской Федерации и других силовых ведомств", — уточнили в военном ведомстве.

Тренировки парадных расчетов в Алабино проводятся три раза в неделю.

С 10 апреля начнутся совместные тренировки сводного парадного расчета, механизированной колонны и парадного строя авиации, в который включено 72 воздушных судна. Ночные репетиции состоятся 27 апреля и 3 мая непосредственно на Красной площади в Москве, а 7 мая пройдет генеральная репетиция.

Командовать военным парадом назначен главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков. Военные парады в ознаменование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут в 28 городах России.