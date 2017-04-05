БПК "Адмирал Виноградов" провел учебный артиллерийский бой в Японском море

ВЛАДИВОСТОК, 5 апр – РИА Новости. Экипаж большого противолодочного корабля (БПК) "Адмирал Виноградов" провел артиллерийские и зенитно-ракетные стрельбы по морским и воздушным целям в Японском море, сообщил в среду журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев.

"В соответствии с планом боевой подготовки флота в полигоне в акватории Японского моря экипаж корабля выполнил комплекс артиллерийских и зенитно-ракетных стрельб по мишеням, имитирующим боевой корабль и средства воздушного нападения условного противника. Практические стрельбы из двух корабельных артиллерийских комплексов АК-100 выполнялись по буксируемому на максимальном удалении большому морскому щиту, имитирующему боевой корабль условного противника", — сказал Матвеев.

По его словам, расчеты скорострельных артиллерийских комплексов АК-630 отработали элементы боя по отражению атак малоразмерных целей и противовоздушной обороне. Затем экипаж БПК провел практические стрельбы зенитно-ракетным комплексом "Кинжал" по ракетам-мишеням "Саман", запущенным с борта малого противолодочного корабля "Советская гавань".

Матвеев отметил, что в ходе выполнения боевого упражнения все назначенные цели были успешно поражены.

Накануне сообщалось, что экипаж БПК в морских полигонах боевой подготовки Тихоокеанского флота в Японском море при поддержке самолетов противолодочной авиации обнаружил и уничтожил подлодку условного противника.