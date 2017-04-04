Россия продолжит перебрасывать ракетные войска в Калининград, заявили в МИД

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Москва перебрасывала и продолжит перебрасывать подразделения ракетных войск в рамках плана боевой подготовки Вооруженных Сил России, в том числе на территории Калининградской области, эти действия не противоречат международному праву, так как осуществляются на территории РФ, заявили во вторник в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Что касается размещения мобильных ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области, то хотели бы вновь привлечь внимание к тому, что российская сторона никогда не скрывала, что подобные военные мероприятия выполняются. Подразделения ракетных войск неоднократно перебрасывались и будут перебрасываться в рамках плана боевой подготовки Вооруженных Сил России, в т.ч. в Калининградскую область. Это происходит на российской территории, не противоречит каким-либо международным соглашениям или договоренностям", — говорится в ответном комментарии МИД РФ на интервью заместителя генсека НАТО Роуз Геттемюллер одному из российских СМИ.

Комментарий размещен в разделе "Публикации и опровержения" на сайте МИД России.