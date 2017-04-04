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Безопасность

Только после вас: Россия отказалась бездумно "пилить" свой ядерный щит

18:1404.04.2017
(обновлено: 18:15 04.04.2017)
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Транспортно-пусковая установка межконтинентальных баллистических ракет Тополь-М
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости, Андрей Коц. Исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Петр Ильичев во вторник выступил на Комиссии по разоружению в Нью-Йорке и озвучил условия, при которых наша страна согласится на дальнейшее сокращение своих ядерных арсеналов. Он подчеркнул, что Россия неукоснительно соблюдает договор об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-3. Но дальнейший прогресс в создании безъядерного мира "невозможен без серьезной подготовительной работы".

"Она должна строиться на принципе укрепления стратегической стабильности, равной и неделимой безопасности для всех без исключения государств, — подчеркнул Ильичев. — Считаем, что приоритетом на данном этапе должна быть серьезная совместная работа по формированию условий, которые реально способствовали бы ядерному разоружению".

В своем выступлении постпред назвал те факторы, которые как раз не способствуют укреплению мировой стабильности. Их влияние, по мнению ряда экспертов, делает дальнейшее сокращение российских ядерных арсеналов попросту губительным для безопасности нашей страны и ее стратегического паритета со вторым участником договора СНВ-3 — США.

Глобальная ПРО

Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
© AFP 2017
Генерал США: ликвидация договора СНВ-3 приведет к гонке ядерных вооружений
Напомним, соглашение об ограничении стратегических наступательных вооружений было подписано президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 мая 2010 года. Договор предусматривал сокращение ядерных боезарядов и их носителей (развернутых и на хранении) до 1550 и 800 единиц соответственно. Действие документа закончится 5 февраля 2021 года.

На бумаге все выглядит справедливо. И Россия, и США по-прежнему обладают крупнейшими в мире арсеналами ядерного оружия и способны стопроцентно нанести друг другу неприемлемый ущерб. Именно на этом паритете, гарантирующем взаимное уничтожение двух сверхдержав в случае полномасштабной войны, и строилось мировое равновесие во второй половине прошлого века. Однако сегодня США пытаются склонить чаши весов в свою пользу.

© Public domain
Американская ракета-перехватчик SM-3

"Российская сторона неоднократно привлекала внимание к тревожной ситуации, связанной с односторонним и ничем не ограниченным развертыванием элементов глобальной противоракетной системы США в различных регионах мира, — подчеркнул Петр Ильичев. — Ситуация заходит в тупик. Вроде бы удалось снять остроту иранской ядерной проблемы, которая использовалась как оправдание американской системы ПРО в Европе, однако никаких ответных шагов со стороны США не последовало. Более того, происходит повсеместное дестабилизирующее наращивание систем ПРО США".

Советские солдаты на разминировании улиц в Бухаресте. ВОВ. 1944 год
© РИА Новости. РИА Новости
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Военный эксперт: система ПРО Aegis в Румынии – тревожный симптом
Речь идет о развертывании позиционных районов американской противоракетной обороны в странах Восточной Европы, а также о наращивании США группировок кораблей, оснащенных мобильной системой ПРО Aegis. Эти флотилии можно перебрасывать в разные регионы мирового океана на самые ракетоопасные направления. Американская сторона неоднократно подчеркивала, что эти меры не направлены против России, а силы ПРО физически не способны сбить все наши ракеты. Но это сейчас, а что будет в будущем — неизвестно.

"Американцы постоянно модернизируют свои средства ПРО, — рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. — В 2018-2020 годах у них появятся системы, способные с большой точностью перехватывать межконтинентальные баллистические ракеты. Американцы уже добились значительных успехов. К примеру, проводили испытания, в ходе которых крейсер прямым кинетическим ударом сбил противоракетой SM-3 спутник на высоте 250 километров. Они и дальше будут создавать многослойную эшелонированную систему ПРО и размещать ее в различных уголках земного шара".

Неядерный удар

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. Архивное фото
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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Грушко назвал опасной концепцию молниеносного глобального удара США
Не менее важным фактором, обесценивающим договоры о разоружении, по мнению Петра Ильичева, является наращивание США других стратегических систем наступательных вооружений, сопоставимых по эффективности с ядерными. Не секрет, что американцы давно прорабатывают концепцию "глобального обезоруживающего удара". Она предполагает массированную атаку военных объектов противника с использованием высокоточного оружия в неядерном оснащении — главным образом, крылатых ракет — с земли, моря и воздуха.

Их цели — ракетные шахты, аэродромы базирования стратегической авиации, места дислокации подводных ракетоносцев, командные пункты, в том числе и укрепленные бункеры. Задача такого удара — уничтожить большую часть ракетно-ядерного потенциала противника. Учитывая, что засечь старт крылатой ракеты гораздо сложнее, чем МБР, приказ об ответно-встречной атаке может и запоздать. А немногочисленные ракеты, уцелевшие при первом "обезоруживающем ударе", попадут в заботливо расставленные сети "безобидной" системы ПРО.

"Ядерное оружие уже давно потеряло для США былое значение, — пояснил Игорь Коротченко. — Они его могут сокращать без особого ущерба для себя и призывать нас делать то же самое. Развивая при этом свою глобальную систему ПРО и высокоточное оружие, американцы могут получить серьезное преимущество. Если поддаваться на их уговоры, у нас останется ракет 100-150, которые до территории США просто не долетят".

© AP Photo/ Vadim Ghirda
Офицер ВМС США в рубке управления корабля системы Aegis ("Иджис") во время учений в Румынии. Архивное фото

Эксперт подчеркнул, что США параллельно разрабатывают системы ПРО космического базирования и категорически не хотят подписывать международные соглашения, которые запрещали бы их развертывать и применять. По словам Игоря Коротченко, программу "Звездных войн" Рональда Рейгана закрыли по одной причине: у США были амбиции, но не было технических возможностей. Теперь такие возможности появились. Опасность размещения оружия в космическом пространстве в своей речи озвучил и Петр Ильичев.

Обычные вооружения

Кроме того, постпред России при ООН высказался за создание нового режима контроля над обычными вооружениями в Европе.

"Россия выступает за выработку такого режима контроля, который соответствовал бы нынешним военно-политическим реалиям на континенте, — подчеркнул Ильичев. — Еще в 2009-м наша страна выдвинула проект всеобъемлющего Договора о европейской безопасности. Однако российское конструктивное предложение до сих пор игнорируется. Мы же остаемся открытыми к такому диалогу на равноправной основе и с учетом интересов всех сторон".

Вид на здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Блинов
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Россия готова к диалогу по вопросу ДОВСЕ
Напомним, в 2007 году Россия приостановила свое участие в Договоре об обычных Вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), принятом в 1990-м. Документ ограничивал количество и порядок развертывания неядерных вооружений и боевой техники на линии соприкосновения двух военно-политических блоков — НАТО и Организации Варшавского договора (ОВД). Несмотря на то что после распада СССР и ОВД к соглашению принимались различные дополнения, Россия так и не стала его равноправным участником, особенно с принятием в Североатлантический альянс стран Восточной Европы и Прибалтики. На сегодняшний день силы НАТО в Европе превосходят по количеству обычных вооружений (за исключением разве что танков) российские войска Западного военного округа. А значит, ядерное оружие для нашей страны остается важнейшим элементом стратегического сдерживания и на этом направлении.

"Если резюмировать, я бы выделил три условия, при соблюдении которых странами НАТО мы могли бы продолжить ядерное разоружение, — рассказал Игорь Коротченко. — Во-первых, США должны вывезти из Европы свое тактическое ядерное оружие. Во-вторых, нужен договор, серьезно ограничивающий развертывание американской глобальной ПРО. В-третьих, к процессу разоружения должны подключиться другие страны НАТО, имеющие ядерные ракеты, — Франция и Германия. Естественно, американцы и их союзники на эти меры не пойдут. А значит, и мы должны развивать наш ядерный потенциал вместо того, чтобы его бездумно "резать"".

© Инфографика
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Договор по СНВ-3
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Безопасность
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Иван
И главное - ни к Америке, ни к ее союзникам нет некакого доверия. Они всегда выстрелят, если ты будешь безоружен.
Вся история Запада , история их вторжений в нашу страну тому подтверждение.
18:47
04.04.2017
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вега ____
Хватит пилить, один раз уже пилили, до сип пор запиливаем! У нас должен быть гарантированный выключить любую страну или группу стран ядерный кулак. Если бы Горбачев просто не подписал тогда приговор ВПК, мы давно свои порядки установили бы в мире
18:36
04.04.2017
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