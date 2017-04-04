Россия готова поставить Бразилии новую партию Ми-35М

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 апр – РИА Новости. Россия готова поставить в Бразилию дополнительную партию ударных вертолетов Ми-35М и ожидает решения бразильской стороны, сообщил журналистам во вторник глава российской делегации на выставке LAAD-2017, заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Анатолий Пунчук.
"Россия готова к поставке дополнительной партии вертолетов данной модификации бразильской стороне, однако принятие соответствующего решения является прерогативой компетентных должностных лиц Бразилии", — сказал Пунчук.
Он подчеркнул, что вертолет Ми-35М эксплуатируется как российскими вооруженными силами, так и силовыми ведомствами других государств по всему миру, и доказал свою эффективность в решении широкого круга задач, а также способность работать в сложных климатических условиях.
Модернизированный Ми-35М эффективно обеспечивает боевое применение в различных метеоусловиях в любое время суток, а также обладает высокими летными характеристиками в условиях высоких и низких температур, в горах и над водной поверхностью.