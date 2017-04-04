Россия готова поставить Бразилии новую партию Ми-35М

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 апр – РИА Новости. Россия готова поставить в Бразилию дополнительную партию ударных вертолетов Ми-35М и ожидает решения бразильской стороны, сообщил журналистам во вторник глава российской делегации на выставке LAAD-2017, заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Анатолий Пунчук.

Контракт на поставку в Бразилию партии из 12 российских ударных вертолетов Ми-35 был заключен в 2008 году, последние машины были переданы заказчику в 2014 году.

"Россия готова к поставке дополнительной партии вертолетов данной модификации бразильской стороне, однако принятие соответствующего решения является прерогативой компетентных должностных лиц Бразилии", — сказал Пунчук.

Он подчеркнул, что вертолет Ми-35М эксплуатируется как российскими вооруженными силами, так и силовыми ведомствами других государств по всему миру, и доказал свою эффективность в решении широкого круга задач, а также способность работать в сложных климатических условиях.

Ми-35М — одна из последних модификаций вертолета Ми-24, созданная после глубокой модернизации. Это современный многоцелевой ударный вертолет, предназначенный для уничтожения бронетехники условного противника, огневой поддержки сухопутных войск на поле боя, эвакуации раненых и обеспечения действий десанта, а также перевозки грузов в кабине и на внешней подвеске.

Модернизированный Ми-35М эффективно обеспечивает боевое применение в различных метеоусловиях в любое время суток, а также обладает высокими летными характеристиками в условиях высоких и низких температур, в горах и над водной поверхностью.