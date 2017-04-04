Минобороны требует от авиахолдинга "Сухой" 2,3 миллиарда рублей

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы назначил на 7 июня предварительные слушания по иску министерства обороны России о взыскании более 2,3 миллиарда рублей с крупнейшего российского авиастроительного холдинга ПАО "ОХК "Сухой", следует из опубликованного определения суда.

Иск поступил в арбитраж 28 марта, об основаниях исковых требований в материалах суда пока не сообщается.

Компания "Сухой" — крупнейший российский авиационный холдинг, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК). Чистая прибыль АХК "Сухой" по РСБУ за девять месяцев 2016 года составила 2,293 миллиарда рублей против убытка в 212 миллионов рублей за аналогичный период годом ранее.