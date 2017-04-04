В Забайкалье огнеборцы соединения ВВО потушили лесной пожар

ВЛАДИВОСТОК, 4 апр – РИА Новости. Внештатная команда огнеборцев соединения Восточного военного округа потушила лесной пожар в Забайкальском крае на площади около 5 гектаров, сообщил журналистам начальник пресс-службы ВВО Александр Гордеев.
Он отметил, что в соединениях и частях ВВО приняты комплексные профилактические меры по противопожарной безопасности. Пожарные команды и расчеты находятся в состоянии постоянной готовности, в том числе при необходимости оказать помощь местному населению.
В состав внештатных пожарных команд, сформированных в воинских частях, входят от 20 до 40 человек личного состава и техника высокой проходимости, добавил Гордеев.