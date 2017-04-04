СМИ: Минобороны получит автоматизированные системы управления бригадами РЭБ

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Минобороны России получит в 2018 году автоматизированные системы управления бригадами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) РБ-109А "Былина", а к 2025 году планируется оснастить ими все бригады РЭБ, пишет во вторник газета "Известия" со ссылкой на главный штаб сухопутных войск РФ.

"Первые "Былины" должны поступить в войска в 2018 году. А к 2025-му планируется оснастить ими все бригады радиоэлектронной борьбы", — пишет издание.

Как пишет издание, "Былина" полностью автономный комплекс, в составе которого пять грузовиков высокой проходимости, а также оборудование жизнеобеспечения.

Отмечается, что операторам "Былины" нужно только контролировать работу системы, а АСУ после развертывания автоматически сопрягается с пунктами управления батальонов, рот и даже с отдельными станциями радиоэлектронной борьбы.

"РБ-109А за считаные секунды самостоятельно выбирает и распознает цели (радиостанции, системы связи, радиолокаторы, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, спутники). После чего решает, как эффективнее подавить противника, и выбирает наиболее подходящие для этого станции помех", — отмечает издание.