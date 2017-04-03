В сухопутных войсках началась контрольная проверка соединений и частей ЦВО

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Главное командование сухопутных войск РФ начало контрольную проверку соединений и воинских частей Центрального военного округа (ЦВО), она пройдет с 3 по 14 апреля, говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Комиссия Главного командования Сухопутных войск в период с 3 по 14 апреля проверит и оценит уровень боевой подготовки соединений, воинских частей и подразделений общевойскового объединения Центрального военного округа, дислоцированного в Поволжье", — говорится в сообщении.

Специалисты проверят уровень огневой, тактической, тактико-специальной подготовки, навыки вождения боевых машин и автомобилей, физическую, инженерную подготовку и прочее.

Комиссия также оценит систему организации работы должностных лиц по руководству боевой подготовкой в подчиненных соединениях. Офицеры главного командования сухопутных войск проверят подготовку военнослужащих всех категорий в управлениях, соединениях, воинских частях и подразделениях, отметили в ведомстве.