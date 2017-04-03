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Безопасность

Не очень тихий океан: в ответ на учения США Россия подняла перехватчики

19:0803.04.2017
(обновлено: 19:09 03.04.2017)
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Плановые летние учения Тихоокеанского флота (ТОФ) на Камчатке
© РИА Новости. Виталий Аньков
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости, Андрей Коц. Истребители-перехватчики МиГ-31 и МиГ-31БМ в понедельник приняли участие в масштабных учениях авиации Восточного военного округа. Как сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ, летчики пролетели более двух тысяч километров с Камчатки на аэродром авиационного соединения армии ВВС и ПВО в Приморье, откуда и совершили более 30 учебно-боевых вылетов в район залива Петра Великого в Японском море.

"Экипажи истребителей-перехватчиков поочередно на сверхзвуковых скоростях отрабатывали совместные задачи по перехвату самолетов "противника" на дальнем расстоянии, — поясняет пресс-служба Минобороны. — В ходе полетов летчики отработали элементы маневрирования с большими углами крена и тангажа, провели воздушные бои на предельных параметрах прицельного комплекса и отработали заход на посадку в дневное и ночное время".

В военном ведомстве добавили, что МиГ-31БМ способен бороться не только с авиацией противника, но и с крылатыми и баллистическими ракетами в любом диапазоне высот. Таким образом, эти самолеты становятся первым рубежом противовоздушной и противоракетной обороны нашего дальневосточного побережья, которое вслед за Европой все более явно приобретает черты театра военных действий.

Условные противники

Военные учения. Архивное фото
© AFP 2017/ Jung Yeon-Je
Южная Корея, США и Япония проводят морские учения по борьбе с КНДР
С начала года присутствие американских Военно-морских сил в регионе значительно увеличилось. 18 февраля в Южно-Китайское море вошла авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Carl Vinson. С тех пор американские моряки практически каждую неделю проводят учения с южнокорейскими и японскими военными, отрабатывая самые разные задачи — от совместной борьбы с подводными лодками вероятного противника до обороны корабельных соединений от ракетных ударов. Официальные лица Пентагона и его союзников целью этих маневров называют необходимость сдерживать КНДР, активизировавшую свою ядерную программу.

Однако многие военные эксперты видят в увеличении присутствия США в регионе, главным образом, стремление сдержать Китай, значительно увеличивший в последние годы финансирование своих Военно-морских сил. При этом Россия, по их мнению, тоже не останется в стороне от противостояния. Интерес ВМС США к нашей военной инфраструктуре на Дальнем Востоке давно известен и легко объясним: Тихоокеанский флот, наравне с Северным, имеет на вооружении атомные подводные лодки с баллистическими ракетами, способными достичь территории Соединенных Штатов. И этот интерес военное руководство нашей страны определенно учитывает.

© РИА Новости. Виталий Аньков
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Новый береговой ракетный комплекс "Бастион" во время учений

Министерство обороны РФ за последние два месяца серьезно увеличило количество учений в Приморье и развернуло дополнительные силы на ряде ключевых направлений. Так, в конце февраля на Камчатке заступила на боевое дежурство батарея сверхзвуковых береговых ракетных комплексов "Бастион". Они поступили на вооружение 520-й отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады, которая дислоцируется в Елизовском районе полуострова и прикрывает Вилючинск — пункт базирования российских подводных лодок, в том числе и стратегического назначения.

Гвардейский ракетный крейсер Варяг. Архивное фото
© РИА Новости. Виталий Аньков
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На учениях в Японском море корабли ТОФ нашли и уничтожили "Черную дыру"
Большая часть кораблей Тихоокеанского флота регулярно выходят в море. Только за последние две недели они приняли участие в большом количестве разноплановых учений. Так, 18 марта несколько кораблей отработали поиск подводных лодок условного противника. 22 марта экипажи тренировались устанавливать минные поля вблизи побережья Камчатки. 28 марта корабельная ударная группа во главе с флагманом Тихоокеанского флота — ракетным крейсером "Варяг" — успешно отразила воздушный удар условного противника. 30 марта артиллерийские стрельбы провел малый противолодочный корабль "Метель". А в среду, 3 марта, на выполнение учебно-боевых задач в море вышли малые ракетные корабли "Мороз" и "Разлив".

Тяжело в учении

По мнению ведущего научного сотрудника Института Дальнего Востока РАН Василия Кашина, заметная активизация Тихоокеанского флота и авиации ПВО России происходит в ответ на все более настойчивые действия США не только в регионе, но и в Европе.

Летчик одного из первых трех МиГ-31 БМ, прошедших модернизацию после посадки на военном аэродроме Центральная Угловая под Владивостоком
© РИА Новости. Виталий Аньков
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Авиаполк в Приморье получил три модернизированных самолета МиГ-31БМ
"Ситуация на Дальнем Востоке — отражение того, что происходит сегодня в Европе, где НАТО активно наращивает военное присутствие совсем неподалеку от наших границ, — рассказал РИА Новости Василий Кашин. — И военные угрозы нашим восточным рубежам вырисовываются точно такие же, что и западным. МиГ-31 — самолет достаточно специфичный. Его задача — перехват авиации и крылатых ракет на дальних рубежах. А использовать и то и другое против нас со стороны Тихого океана, да еще и массово, могут только США. У других стран региона таких возможностей нет".

По словам эксперта, потенциальный конфликт между Россией и США в Европе может очень быстро привести к нежелательной для Америки эскалации. В то же время на Дальнем Востоке наша оборона не такая плотная. Руководство Пентагона, как считает Кашин, рассматривает побережье России как менее защищенный фронт, по которому гипотетически можно нанести удар без серьезных для себя потерь.

"Я подчеркну, что на сегодняшний день война России и США на Дальнем Востоке маловероятна, — добавил Василий Кашин. — Не в последнюю очередь потому, что у нас хорошие отношения с Южной Кореей, значительно улучшилось взаимодействие с Японией. Коалицию против нас здесь американцы построить не смогут — по крайней мере, в ближайшее время. Но генералы и адмиралы США рассматривают любые, даже гипотетические возможности противостояния с Россией в этом регионе. А значит, мы должны, в свою очередь, проработать все варианты противодействия. Наши летчики тренируются — и хорошо. Пусть учатся, повышают уровень своего летного мастерства".

Финансовый аспект

Ряд специалистов склонен видеть в нынешних учениях на Дальнем Востоке аспект не только военный, но и финансовый. Как считает руководитель Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок, демонстрация боевых возможностей российских перехватчиков может быть "рекламной кампанией", нацеленной на возможных покупателей в Китае.

Стенд Объединенной двигательной корпорации. Архивное фото
© Фото: АО "Объединённая двигателестроительная корпорация"
ОДК: Китай интересуют двигатели из России
"Наверняка на учениях присутствуют наблюдатели из китайской армии, — рассказал РИА Новости Цыганок. — У Китая на сегодняшний день нет эффективных дальних перехватчиков. Их производство — очень сложный технологический процесс. В первую очередь я говорю о двигателях: именно изделие Д-30Ф6 делает МиГ-31 одним из самых скоростных истребителей-перехватчиков в мире, способным достигать скорости 3000 километров в час. А с производством авиационных двигателей у китайских самолетостроителей всегда были проблемы. Поэтому для многих своих самолетов они закупают наши движки".

На сегодняшний день, помимо России, МиГ-31 стоит на вооружении только одной страны — Казахстана. Несколько лет назад в ряде СМИ появились данные, что еще в 1990-х годах Китаю была продана партия из 24 перехватчиков, однако официального подтверждения эта информация не получила.

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