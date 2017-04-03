В Минобороны рассказали об успехах десантников на учениях в Белоруссии

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Военнослужащие ВДВ России в рамках учений в Витебской области Белоруссии впервые выполнили за рубежом десантирование со стрельбой в воздухе, сообщает в понедельник Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

За маневрами десантников двух стран наблюдал белорусский министр обороны генерал-лейтенант Андрей Равков.

"Российские десантники в рамках совместных учений в Республике Беларусь впервые выполнили за рубежом десантирование со стрельбой в воздухе. Десантирование производилось на незнакомую площадку приземления со сложным рельефом, ограниченную лесами и болотами", — говорится в сообщении.

Отмечается, что впервые с 2007 года военнослужащие Ивановского соединения ВДВ выполнили прыжки на парашютных системах Д-6, которые были предоставлены белорусской стороной.

"В ходе этапа боевого слаживания белорусские коллеги организовали практическую тренировку на полевом передвижном тренировочном комплексе для освоения парашюта Д-6. Уровень подготовки российских десантников позволил в ходе одного занятия освоить данную парашютную систему", — подчеркнули в Департаменте.

Совместные учения российских и белорусских десантников проходят в Витебской области Белоруссии с 1 по 6 апреля. Учения проводятся в три этапа, в рамках которых военнослужащие двух стран отработают вопросы совместных действий по выполнению различного рода учебно-боевых задач в условиях сложной, быстроменяющейся обстановки и применения противником всех средств поражения.