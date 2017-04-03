Россия рассчитывает на новые поставки авиатехники в Латинскую Америку

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Россия прорабатывает проекты поставок авиатехники и комплексов ПВО в Аргентину, Бразилию, Колумбию, Мексику и Перу, сообщили журналистам в преддверии выставки вооружений LAAD-2017 в пресс-службе "Рособоронэкспорта".

Выставка вооружений и военной техники LAAD-2017 пройдет с 4 по 7 апреля в Рио-де-Жанейро. Российскую делегацию на мероприятии возглавляет заместитель директора ФСВТС Анатолий Пунчук, главой делегации "Рособоронэкспорта" назначен заместитель генерального директора компании Сергей Ладыгин. Всего на бразильском салоне будет представлено более 350 образцов российских вооружений и военной техники.

"Латинская Америка является для России одним из наиболее перспективных регионов в плане развития военно-технического сотрудничества. Сегодня "Рособоронэкспорт" участвует в тендерах или прорабатывает проекты поставки авиатехники, вертолетов и средств ПВО в Аргентину, Бразилию, Колумбию, Мексику, Перу. Кроме того, страны региона проявляют интерес к вооружению и военной технике, используемым силовыми структурами для борьбы с преступностью, терроризмом и наркомафией", — цитируется в сообщении Ладыгина.

Среди наиболее перспективных образцов вооружений, представленных на LAAD, в компании назвали военно-транспортный самолет Як-130, многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-29М, многоцелевой истребитель Су-35, а также боевые вертолеты Ми-28НЭ, Ка-52, Ми-35М и тяжелые транспортные вертолеты Ми-26Т2.

Кроме того, страны Латинской Америки проявляют интерес к таким средствам ПВО, как зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", зенитная ракетная система "Антей-2500" и переносной зенитно-ракетный комплекс "Игла-С", указано в релизе.

"Рособоронэкспорт" также рассчитывает на повышенный интерес к продукции российских предприятий, способной применяться в арктических условиях, в частности к гидрографическим судам", — говорится в сообщении.