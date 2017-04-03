На Зеленодольском заводе уточнили сроки передачи Вьетнаму фрегатов "Гепард"

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Два фрегата проекта "Гепард-3,9" будут переданы Вьетнаму в сентябре и ноябре-декабре 2017 года, сообщил РИА Новости в понедельник генеральный директор Зеленодольского судостроительного завода, где строятся эти корабли, Ренат Мистахов.

Сейчас эти два корабля проходят финальные испытательные стрельбы в Черном море на полигоне Черноморского флота перед передачей иностранному заказчику.

"Первый корабль будет передан в сентябре, он уже завершил испытания. Второй только начинает, и мы его передадим заказчику в ноябре-декабре этого года", — сказал Мистахов, который недавно участвовал в оружейной выставке LIMA-2017 в Лангкави (Малайзия).

Это уже вторая пара фрегатов, которые строятся Россией для ВМС Вьетнама: первая пара была передана в 2011 году.