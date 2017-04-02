Артиллеристы и морские пехотинцы провели учебные стрельбы в Крыму

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Артиллерийские подразделения армейского корпуса и морская пехота провели в Крыму учения с выполнением стрельб, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан первого ранга Вячеслав Трухачёв.

"В Крыму на морском десантном полигоне Опук в рамках итоговой проверки боеготовности сил с проведением контрольных занятий за зимний период обучения прошло учение артиллерийских подразделений армейского корпуса и морской пехоты Черноморского флота с выполнением стрельб", — сказал он.

Для подавления огневых точек условного противника, закрепившегося на побережье, были применены гаубицы Д-30, реактивная система залпового огня "Град", 120-миллиметровые самоходные артиллерийские орудия "Нона" и 122-миллиметровые самоходные гаубицы "Гвоздика". Для корректировки огня и контроля за результатами стрельб использовались беспилотные летательные аппараты.

В тренировке приняли участие около 600 военных, было задействовано более 100 единиц боевой техники.

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