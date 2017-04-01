Призыв в отдельных районах Крайнего Севера будут проводить раз в год

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Призыв граждан на военную службу в отдельных районах Крайнего Севера России будет проводиться один раз в год — с 1 мая по 15 июля, сообщил в субботу первый заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

Призывная кампания в муниципальных образованиях ряда субъектов РФ будет проходить в соответствии с уточненным Перечнем отдельных районов Крайнего Севера и отдельных местностей, приравненных к районам Крайнего Севера.

"Мы уточнили перечень районов, где призывная кампания проходит один раз в году. Например, в Якутии. Там 14 муниципальных образований — только один раз в году — в период с 1 мая по 15 июля. В Камчатском крае — четыре муниципальных образования. В Забайкальском крае — три района. И в Хабаровском крае — там два района. А также в Чукотском автономном округе есть один район, в котором только один раз в году весной с 1 мая по 15 июля (проводится призыв граждан на военную службу — ред.)", — сказал Бурдинский в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Весенний призыв на военную службу начался в России; 142 тысячи молодых людей планируется направить в Вооруженные силы (ВС) РФ и другие государственные силовые структуры в период с 1 апреля по 15 июля.