В Анголу прибыл большой противолодочный корабль "Североморск"

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Отряд кораблей Северного флота во главе с большим противолодочным кораблем (БПК) "Североморск" в рамках дальнего похода совершил деловой заход в Анголу, где пробудет до понедельника, сообщил в субботу начальник пресс-службы Севфлота Вадим Серга.

"Отряд кораблей Северного флота в составе большого противолодочного корабля (БПК) Северного флота "Североморск", спасательного буксировочного судна "Алтай" и среднего морского танкера "Дубна" совершил деловой заход в столицу Республики Ангола город-порт Луанду", — сказал Серга.

По его словам, в рамках захода предусмотрен ряд мероприятий с представителями посольства РФ в Анголе, а также встречи командования российского отряда кораблей с руководством военно-морских сил Анголы и порта Луанда. Также планируется, что "Североморск" в порту Луанда посетят представители командования ВМС Анголы, курсанты военной академии, а также жители города и сотрудники российского посольства.

Российские моряки осмотрят достопримечательности Луанды и проведут товарищеский матч по мини-футболу со своими ангольскими коллегами. Деловой заход отряда кораблей Северного флота в Анголу продлится до понедельника. Он стал шестым посещением стран Африканского континента в период дальнего похода, добавил Серга.