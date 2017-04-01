Крейсер Тихоокеанского флота "Варяг" вышел в дальний океанский поход

ВЛАДИВОСТОК, 1 апр — РИА Новости. Флагман Тихоокеанского флота крейсер "Варяг" отправился из Владивостока в дальний океанский поход, сообщил журналистам в субботу начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Владимир Матвеев.
По его словам, подготовка корабля к дальнему походу включала в себя длительную и напряженную работу экипажа, который к настоящему времени прошел полный цикл обучения в месте базирования и в полигонах боевой подготовки Тихоокеанского флота в Японском море.
"В течение нескольких дней на "Варяге" работала комиссия из числа представителей штаба ТОФ и Главного штаба ВМФ России, которая проверяла готовность корабля и экипажа к дальнему океанскому походу", — добавил Матвеев.