Крейсер Тихоокеанского флота "Варяг" вышел в дальний океанский поход

ВЛАДИВОСТОК, 1 апр — РИА Новости. Флагман Тихоокеанского флота крейсер "Варяг" отправился из Владивостока в дальний океанский поход, сообщил журналистам в субботу начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Владимир Матвеев.

"Поход флагмана Тихоокеанского флота проходит в соответствии с планом международного военного сотрудничества Вооружённых Сил Российской Федерации и продлится более двух месяцев. В ходе дальнего океанского плавания корабль совершит семь неофициальных визитов и деловых заходов в порты иностранных государств. Основная цель похода демонстрация Андреевского флага в Азиатско-тихоокеанском регионе и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР", — сообщил Матвеев.

По его словам, подготовка корабля к дальнему походу включала в себя длительную и напряженную работу экипажа, который к настоящему времени прошел полный цикл обучения в месте базирования и в полигонах боевой подготовки Тихоокеанского флота в Японском море.

"В течение нескольких дней на "Варяге" работала комиссия из числа представителей штаба ТОФ и Главного штаба ВМФ России, которая проверяла готовность корабля и экипажа к дальнему океанскому походу", — добавил Матвеев.