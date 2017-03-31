Росгвардия закупит бронированные автобусы и автомобили на 212 млн рублей

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Бойцам национальной гвардии России закупят бронированные автобусы и легковые машины на 211,9 миллиона рублей, следует из материалов на портале госзакупок.

Согласно заявке, планируется закупить четыре легковые машины марки "Есаул" по 2,8 миллиона за каждую и еще один автомобиль такой же марки за 3 миллиона рублей, а также и 22 автобуса "Федерал" по 8,985 миллиона за единицу.

Поставщик будет определен в начале мая по итогам аукциона.

Транспорт нужно поставить на базы в Ростове-на-Дону, Подмосковье, Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Хабаровске, Новосибирске.