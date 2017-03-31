Тихий охотник: подлодка "Ясень-М" обезвредит авианосец одной торпедой

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости, Андрей Коц. В пятницу на заводе "Севмаш" прошла торжественная церемония спуска на воду первой российской многоцелевой атомной подводной лодки проекта 885М "Ясень-М" — "Казань". Традиционную бутылку шампанского о борт корабля разбил его командир — капитан первого ранга Александр Бекетов. АПЛ предстоят ходовые испытания, а после их завершения она будет передана в состав ВМФ России. Ожидается, что это произойдет в следующем году. И, как показывает опыт последних лет, без дела новый атомоход не останется.

"В прошлом году по количеству ходовых суток мы вышли на тот уровень, который был до постсоветского периода, — рассказал на церемонии главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев. — Это более трех тысяч суток в море подводного флота страны. Прекрасный показатель".

По мнению многих военных экспертов, отечественному подводному флоту удалось сбросить с себя "проклятие" недавнего прошлого, когда на всех флотах была острая нехватка обученных экипажей и технически исправных кораблей. Ситуация стала улучшаться с принятием Госпрограммы вооружений ГПВ-2020 в 2011 году и увеличением финансирования военного судостроения. Многоцелевая АПЛ "Казань" стала последним экзаменом для российских корабелов на способность эффективно расходовать эти средства и строить по-настоящему современные подводные лодки. И этот экзамен работники "Севмаша" сдали на отлично.

Универсальный солдат

"Казань" является серьезно усовершенствованной младшей "сестрой" АПЛ "Северодвинск" проекта "Ясень". Последнюю строили целых 17 лет еще по советским наработкам и спустили на воду только летом 2010 года. Более совершенная "Казань" сошла со стапелей через восемь лет после закладки. Она значительно превосходит "Северодвинск" по многим параметрам — сказывается разница в возрасте.

"Лодка "Северодвинск" — "попроще", — пояснил РИА Новости президент Международной ассоциации общественных организаций ветеранов Военно-морского флота и подводников Владимир Мамайкин. — На "Казани" удалось реализовать множество современных технологий, которых не существовало во время закладки его предшественницы. В первую очередь это касается малошумности и гидроакустического вооружения".

Новая АПЛ отличается оптимизированными обводами корпуса, обновленной элементной базой комплексов радиоэлектронного вооружения, модернизированным оборудованием и современными материалами. Примечательно, что все компоненты — российского производства. Ранее многие элементы закупались в странах бывшего СССР. Кроме того, сообщается, что на "Казань" установили новый, менее шумный двигатель. Однако официального подтверждения этому нет — винт на церемонии спуска был прикрыт специальным чехлом.

Большинство технических деталей нового корабля остаются под грифом "секретно". Но известно, что до 2023 года планируется построить еще пять лодок проекта "Ясень-М". Ближайшая из них — "Красноярск" — должна сойти со стапелей в 2019 году.

"Советские многоцелевые атомные подлодки значительно уступали американским по показателям малошумности, — рассказал Виктор Мамайкин. — Следовательно, вероятный противник мог обнаружить нашу АПЛ раньше. А в подводной войне кто первым увидел цель, тот и победил. По тому, что я знаю, "Казань" по малошумности как минимум не уступает западным конкурентам… А теперь представьте, каких дел может наворотить эта лодка, если ей удастся незаметно подобраться к ордеру вражеской авианосной ударной группы (АУГ). Достаточно попасть по авианосцу одной единственной торпедой — и он даст крен. Этого хватит, чтобы все его авиакрыло — 80 с лишним самолетов - не смогло взлететь. А АУГ лишилась своей главной ударной силы".

Помимо десяти 533-мм торпедных аппаратов, "Казань" вооружена большим арсеналом ракет. На лодке установлены восемь универсальных вертикальных пусковых установок, в каждой из которых по пять крылатых ракет "Калибр-ПЛ". В зависимости от выполняемой боевой задачи, они могут быть в разных модификациях: противокорабельные, противолодочные, для ударов по наземным целям и стратегические. Вместо "Калибров" лодка способна нести и более мощные П-800 "Оникс", специально предназначенные для уничтожения крупных надводных целей. Возможность комбинировать "содержимое" пусковых установок делает "Казань" по-настоящему универсальной.

Главное — опыт

Численность экипажа "Казани" — всего 64 человека против 100-120 у американских многоцелевых "Сивулфов" и "Вирджиний". Именно высокий уровень автоматизации в совокупности со значительно выросшей в последние годы выучкой матросов, мичманов и офицеров и являются основой боевых возможностей новой подлодки.

"По показателю наплаванности экипажей боевых кораблей, как подводных, так и надводных, мы вышли на лучшие показатели советских времен, — рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. — В первую очередь это заслуга государства, которое выделило ресурсы на ремонт и строительство подводных лодок. К сожалению, при сокращении ВМФ СССР их подавляющая часть ушла на утилизацию. Большинство оставшихся ржавели у пирсов из-за плохого технического состояния. Как следствие — острая нехватка экипажей, успешно выполнивших контрольные курсовые задачи для допуска к плаванию".

По словам Виктора Мураховского, подобный экзамен на морскую "профпригодность" невозможно сдать исключительно на суше. Проще говоря, подводным лодкам не хватало обученных экипажей, которым, в свою очередь, не хватало исправных подводных лодок для обучения. Этот замкнутый круг, как считает эксперт, стал причиной гибели АПЛ "Курск" 12 августа 2000 года: взрыв в носовом отсеке произошел из-за нештатного срабатывания одной из систем вооружения. Мураховский не исключил, что это произошло из-за недостаточной квалификации экипажа.

"Сегодня ситуация совершенно другая, — уверен Владимир Мамайкин. — Служат на подводных лодках в основном обученные контрактники, матросов-срочников немного. Исправных лодок тоже хватает. На Черноморском флоте, к примеру, с 2014 года вступили в строй шесть новых дизель-электрических "Варшавянок" проекта 636.6. Этого количества хватит, чтобы корабли НАТО не чувствовали себя в регионе в безопасности, случись что. При этом "Варшавянки" могут выбираться и в дальнее плавание. Яркий пример — "Ростов-на-Дону", который осенью 2015 года бил из Средиземного моря по базам террористов в Сирии крылатыми ракетами".

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Эксперты отмечают, что в целом неплохая ситуация складывается и с морской компонентой российской "ядерной триады". С 2008 года в боевой состав ВМФ России вошли три ракетных подводных крейсера стратегического назначения (РПКСН) проекта 955 "Борей". Еще пять усовершенствованных кораблей "Борей-М" проекта 955А в разной степени готовности находятся на стапелях. Ожидается, что все они будут спущены на воду к началу 2020-х годов.