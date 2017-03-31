В Минобороны рассказали, какие сферы не затронет сокращение бюджета

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар – РИА Новости. Сокращение бюджета Минобороны России на 2017 год не коснулось государственной программы вооружения и социальных обязательств, заявила в пятницу замглавы ведомства Татьяна Шевцова.

"В ходе бюджетного процесса расходы Минобороны России были сокращены Минфином на 6%. Однако уменьшение объемов бюджетных ассигнований произведено не по всем направлениям расходов. В число защищенных вошли выплаты социального характера военнослужащим, гражданскому персоналу, военным пенсионерам и расходы на реализацию государственной программы вооружения", — сказала Шевцова на всероссийском сборе военных финансистов в Санкт-Петербурге.

По ее словам, перед военными экономистами "всегда стояла задача не уменьшить, а даже увеличить размеры денежного довольствия военнослужащих".