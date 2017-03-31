ВМФ России вышел на уровень СССР по времени подводных походов

СЕВЕРОДВИНСК, 31 мар – РИА Новости. ВМФ России в прошлом году впервые вышел на уровень СССР по количеству времени, проведенного подлодками в походах, заявил в пятницу главком флота адмирал Владимир Королев.

"В прошлом году мы вышли на тот уровень, который был до постсоветского периода, по количеству ходовых суток. Это более трех тысяч суток в море подводного флота России. Это прекрасный показатель", — сказал адмирал на церемонии спуска на воду подлодки "Казань".