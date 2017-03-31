Рогозин наградил коллектив "Звездочки" за ремонт "Адмирала Кузнецова"

СЕВЕРОДВИНСК, 31 мар – РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Рогозин в пятницу наградил коллектив предприятия "Звездочка", где единственный в ВМФ России тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" был подготовлен к участию в операции в Сирии.

"Ваша работа позволила нашей стране успешно провести часть боевой операции в Сирии, благодаря тому, что в кратчайшие сроки был восстановлен тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов"", — заявил Рогозин на торжественной церемонии.

По его словам, корабль был не только восстановлен для эксплуатации и боевого применения в кратчайшие сроки, но и еще и адаптирован для применения авиакрыла, состоящего из новых палубных самолетов МиГ-29К.

Рогозин вручил пять медалей "За отличие в морской деятельности", а также объявил благодарность Морской коллегии при правительстве РФ ряду сотрудников "Звездочки".

"Благодаря коллективу рабочих, конструкторов, инженеров предприятие сможет решать те задачи, которые скоро придут на предприятие, но они уже будут решаться в рамках новой Государственной программы вооружений, которую мы до конца этого года должны будем принять", — отметил зампред правительства.