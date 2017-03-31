В Бурятии расчеты ПВО успешно отразили авиаудар "противника"

ХАБАРОВСК, 31 мар – РИА Новости. Расчеты зенитно-ракетных комплексов подразделений ПВО Восточного военного округа (ВВО) на крупномасштабном учении по управлению группировкой ПВО и авиации ВВО в Бурятии отразили авиационный удар условного противника, уничтожив цели ракетами, сообщил журналистам в пятницу начальник пресс-службы округа Александр Гордеев.

"Средства воздушного нападения имитировали ракеты-мишени, летящие на различных скоростях и высотах. Расчеты ЗРК "Стрела-10М", зенитных самоходных установок "Шилка" и операторы ПЗРК "Игла" оперативно обнаружили, классифицировали и сопроводили около 20 различных аэродинамических целей, имитирующих самолеты условного противника. Затем ракетными пусками и боевой стрельбой из зенитного вооружения все воздушные цели были успешно уничтожены", — сказал Гордеев.

По его словам, новейшие ЗРК "Тор-М2У", а также комплексы ПВО "Бук" поразили быстролетящие, малоразмерные воздушные цели, имитирующие БПЛА противника в ночное время суток, выполнив около 10 ракетных пусков. Кроме того, личный состав ЗРС С-300 осуществил ракетные пуски по наземным средствам ПВО условного противника.

"В отражении авиационного удара принимали участие подразделения ПВО общевойсковых объединений и зенитно-ракетных соединений ВВО", — сказал Гордеев.

По его словам, после пусков ракет, выполненных в ходе активной фазы крупномасштабных маневров, группировка авиации и ПВО округа продолжает нести боевое дежурство.