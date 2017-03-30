Под Витебском завершился этап российско-белорусских учений десантников

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Первый этап совместных учений ВДВ России и Белоруссии завершился на полигоне Лосвидо в Витебской области, сообщает Миноборны РФ.

"В ходе первого этапа подразделение российских десантников… было передано в оперативное подчинение одному из парашютно-десантных батальонов Витебской воздушно-десантного бригады ССО Республики Беларусь. После получения боевого распоряжения в составе смешанных экипажей на БТР-80 ивановские десантники ночью совершили марш общей протяженностью более 40 километров в район административного центра Лиозно", — говорится в сообщении.

После прибытия в район сосредоточения военнослужащие двух стран заблокировали и уничтожили незаконные вооруженные формирования.

"Общая площадь территории, на которой пройдут основные этапы совместного бригадного тактического учения, составляет около 12 тысяч квадратных километров", — цитирует ведомство начальника объеденного штаба руководства учений полковника Виктора Гулевича.

Совместные учения проведут в три этапа: десантники отработают вопросы совместных действий по выполнению различного рода учебно-боевых задач в условиях сложной, быстроменяющейся обстановки и применения противником всех средств поражения, а также в организации и проведении мероприятий по быстрому восстановлению боеспособности войск. Они пройдут с 28 марта по 6 апреля.