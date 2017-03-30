Росгвардия не будет призывать граждан со снятой или погашенной судимостью

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Граждане, имеющие снятую или погашенную судимость, не будут призываться на службу в структуры Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), сообщил заместитель начальника главного управления по работе с личным составом ведомства генерал-майор Андрей Мальченко.

"Во внутренних войсках была такая проблема, когда на службу призывались граждане со снятой либо погашенной судимостью. При формировании Росгвардии мы совместно с генеральным штабом данную проблему решили и, начиная с 2017 года, данную категорию граждан на службу в Росгвардию призывать не будут", — сообщил Мальченко, выступая в четверг на форуме в Общественной палате РФ "Служу России".

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Он уточнил, что на сегодняшний день число военнослужащих по призыву, проходящих службу в Росгвардии, составляет примерно 20% от общей численности.

"Мы делаем упор на контрактников-профессионалов, поскольку характер выполняемых ведомством задач довольно обширный и сложный, связанный в том числе с противодействием терроризму", — пояснил генерал.