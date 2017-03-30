США бомбят гражданских, но "виновата все равно Россия"

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости, Андрей Коц. Глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Джозеф Вотел, выступая в четверг перед конгрессом, сообщил, что американские военные не в состоянии обеспечить безопасность мирных граждан при проведении антитеррористической операции в иракском Мосуле. Так он ответил на вопрос законодателей, интересовавшихся, возможно ли минимизировать потери среди жителей города от бомбежек коалиции.

"По мере того как мы втягиваемся в боевые действия в городских условиях, становится все труднее и труднее отвечать экстраординарно высоким стандартам в этой сфере, но мы будем стараться", — сообщил Вотел.

Напомним, в конце месяца газета The New York Times сообщила о том, что Пентагон начал проверку информации о гибели 240 мирных жителей Мосула в результате серии авиаударов американской коалиции с 17 по 23 марта.

Речь постпреда

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © Ruptly Авиация коалиции нанесла первые удары в рамках операции по освобождению Мосула

Это не первый подобный случай. Авиация США и их союзников неоднократно наносила удары по невоенным объектам в Мосуле. 14 января бомбардировщик уничтожил здание на западе города, в котором находилось 30 гражданских. Неделей ранее самолеты коалиции атаковали колонну бензовозов, развозивших топливо местным жителям. В результате налета погибло 15 человек. А 30 марта иракский портал Shafaq News сообщил, что на юге города было обнаружено массовое захоронение иракцев, погибших от бомбежек и казненных боевиками ИГ*. Всего же с начала наступления на Мосул в октябре прошлого года на город было сброшено около 1,5 тысячи тонн воздушных средств поражения.

Ранее американские военные и политики неоднократно заявляли, что без сопутствующих потерь среди гражданского населения штурм такого большого города провести невозможно. В то же время все мы помним высказывания официальных лиц США об операции по освобождению Алеппо силами правительственных войск Башара Асада при поддержке России. Не подтвержденную фактами информацию о гибели мирных жителей от действий Сирийской арабской армии (САА) и ВКС РФ те же самые люди называли едва ли не политикой геноцида.

Последним громким демаршем стало выступление постоянного представителя США Никки Хейли в Совете Безопасности ООН. Она назвала действия России, Ирана и правительства Башара Асада "военными преступлениями": "Они разрушили все больницы в Восточном Алеппо. Четверть миллиона людей вынуждены страдать. Силы Асада уничтожают целые жилые кварталы". Свою же страну дипломат не постеснялась назвать — ни много ни мало — "совестью мира".

Примечательно, что эту гневную речь Хейли произнесла в среду, за день до выступления генерала Вотела в конгрессе США. Таким образом, постпред вновь использовала привычную риторическую тактику, которой американские дипломаты придерживаются с момента вмешательства России в сирийский конфликт. Ее можно сформулировать следующим образом: "Мы бомбим гражданские цели только случайно, русские — со злым умыслом". В этом отношении подход администрации Дональда Трампа к участию России в событиях на Ближнем Востоке мало отличается от позиции Барака Обамы.

Сохранить лицо

"На фронтах информационной войны началась "артподготовка" к встрече Дональда Трампа с Владимиром Путиным, которая, возможно, состоится в июле или раньше, — рассказал РИА Новости профессор Академии военных наук, политолог-американист Сергей Судаков. — Он пока точно не знает, как себя вести с российским коллегой. Но, очевидно, рассматривает и вариант разговора с позиции силы. Не стоит думать, что Хейли высказывает свою личную точку зрения. Хоть она и называла Трампа клоуном в ходе предвыборной гонки осенью, именно он ее выдернул из губернаторов и устроил на второй по важности дипломатический пост государства. Его ставленники придерживаются жесткой субординации и озвучивают исключительно позицию президента. Никакой "отсебятины"".

По словам эксперта, Трамп пытается набрать политические очки на популярной сегодня в США антироссийской риторике и откреститься от каких-либо связей с нашей страной, в которых его обвиняют политические оппоненты и СМИ. При этом имиджу сильного лидера, стремящегося доминировать на мировой арене, сильно вредит затянувшийся штурм Мосула, который американские генералы обещали взять за пару месяцев. В то же время Россия Алеппо успешно освободила. И стала, по сути, ведущей политической силой на Ближнем Востоке.

"Чтобы сохранить лицо, Трампу необходимо принизить наши успехи, рассказать всему миру, что Россия — криминальное государство, убивающее всех без разбору. А Соединенные Штаты, наоборот, помогают обездоленным и несут в Ирак демократию, — считает Сергей Судаков. — Денег на это он не жалеет. За 2016 год США потратили порядка 350 миллионов долларов на информационную войну с Россией. Финансирование сохранится примерно на том же уровне. В бюджет на 2017 год, утвержденный еще Обамой, Трамп не внес никаких правок касательно расходов на информационное противостояние с неугодными США режимами".

Информационная блокада

Результаты этих финансовых вложений видны даже неспециалисту. О наступлении САА на Алеппо западные СМИ трубили на каждом углу. И чем ближе войска Асада подходили к городу, тем чаще в прессе мелькали сообщения об очередной уничтоженной с воздуха больнице или школе. В качестве доказательств западные журналисты приводили свидетельства "умеренной оппозиции", постановочные съемки организации "Белые каски", сообщения в соцсетях от местных "активистов" с непонятным прошлым и другие сомнительные источники. И хотя Минобороны России неоднократно и с фактами в руках опровергало эти "вбросы", информационный фон вокруг Алеппо прошлой осенью больше напоминал истерику.

Совсем другое дело — Мосул. Западные СМИ пишут о потерях среди местного населения крайне неохотно, вскользь. Несмотря на то что коалиция во главе с США штурмует Мосул с октября, до сих пор американские и европейские телекомпании не дали нормальной "картинки" непосредственно из города. На удивление пассивно себя ведут в интернете "местные активисты", не суются в зону конфликта и представители гуманитарных организаций.

"Мосул сегодня находится в информационной блокаде, — рассказал РИА Новости руководитель Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок. — Схожую тактику во время боестолкновений в Газе использует и Израиль: там журналистов не подпускают к зоне боевых действий ближе определенной черты. Очевидно, что США всеми силами пытаются избежать утечки нелицеприятных деталей возглавляемого ими наступления в прессу. А иракские военные ничего сделать или озвучить не могут — они в подчиненном положении и вынуждены делать то, что им говорят старшие союзники.

Эксперт подчеркнул, что никто, конечно, не бомбит мирных жителей Мосула намеренно. Боевики ИГ* насильно удерживают в городе сотни тысяч человек, прикрываясь ими, как живым щитом. Но, подчеркнул Анатолий Цыганок, коалиция даже не пытается как-то минимизировать риски для гражданских. В отличие от российских военных, которые непосредственно сам Алеппо, кстати, с воздуха не бомбили.

Проблему двойных стандартов западных СМИ при освещении наступления на Мосул и Алеппо подняло и постоянное представительство России в ООН, выпустившее 28 марта официальное заявление. Дипломаты призвали журналистов объективно освещать события в Ираке и Сирии.

"К сожалению, тема контртеррористической операции в Мосуле во многих западных СМИ подается на удивление спокойно по сравнению с той истерией, которая нагнеталась вокруг освобождения в конце прошлого года Восточного Алеппо, — говорится в сообщении. — Ежедневные трагедии Мосула откровенно замалчиваются международными СМИ и неправительственными организациями. Сейчас в западном Мосуле остается до 600 тысяч человек, а значит, масштаб происходящего в разы катастрофичнее алеппских событий".

*Экстремистская террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории России.