США бомбят гражданских, но "виновата все равно Россия"

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости, Андрей Коц. Глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Джозеф Вотел, выступая в четверг перед конгрессом, сообщил, что американские военные не в состоянии обеспечить безопасность мирных граждан при проведении антитеррористической операции в иракском Мосуле. Так он ответил на вопрос законодателей, интересовавшихся, возможно ли минимизировать потери среди жителей города от бомбежек коалиции.
"По мере того как мы втягиваемся в боевые действия в городских условиях, становится все труднее и труднее отвечать экстраординарно высоким стандартам в этой сфере, но мы будем стараться", — сообщил Вотел.
Напомним, в конце месяца газета The New York Times сообщила о том, что Пентагон начал проверку информации о гибели 240 мирных жителей Мосула в результате серии авиаударов американской коалиции с 17 по 23 марта.
Речь постпреда
Ранее американские военные и политики неоднократно заявляли, что без сопутствующих потерь среди гражданского населения штурм такого большого города провести невозможно. В то же время все мы помним высказывания официальных лиц США об операции по освобождению Алеппо силами правительственных войск Башара Асада при поддержке России. Не подтвержденную фактами информацию о гибели мирных жителей от действий Сирийской арабской армии (САА) и ВКС РФ те же самые люди называли едва ли не политикой геноцида.
Последним громким демаршем стало выступление постоянного представителя США Никки Хейли в Совете Безопасности ООН. Она назвала действия России, Ирана и правительства Башара Асада "военными преступлениями": "Они разрушили все больницы в Восточном Алеппо. Четверть миллиона людей вынуждены страдать. Силы Асада уничтожают целые жилые кварталы". Свою же страну дипломат не постеснялась назвать — ни много ни мало — "совестью мира".
Примечательно, что эту гневную речь Хейли произнесла в среду, за день до выступления генерала Вотела в конгрессе США. Таким образом, постпред вновь использовала привычную риторическую тактику, которой американские дипломаты придерживаются с момента вмешательства России в сирийский конфликт. Ее можно сформулировать следующим образом: "Мы бомбим гражданские цели только случайно, русские — со злым умыслом". В этом отношении подход администрации Дональда Трампа к участию России в событиях на Ближнем Востоке мало отличается от позиции Барака Обамы.
Сохранить лицо
По словам эксперта, Трамп пытается набрать политические очки на популярной сегодня в США антироссийской риторике и откреститься от каких-либо связей с нашей страной, в которых его обвиняют политические оппоненты и СМИ. При этом имиджу сильного лидера, стремящегося доминировать на мировой арене, сильно вредит затянувшийся штурм Мосула, который американские генералы обещали взять за пару месяцев. В то же время Россия Алеппо успешно освободила. И стала, по сути, ведущей политической силой на Ближнем Востоке.
"Чтобы сохранить лицо, Трампу необходимо принизить наши успехи, рассказать всему миру, что Россия — криминальное государство, убивающее всех без разбору. А Соединенные Штаты, наоборот, помогают обездоленным и несут в Ирак демократию, — считает Сергей Судаков. — Денег на это он не жалеет. За 2016 год США потратили порядка 350 миллионов долларов на информационную войну с Россией. Финансирование сохранится примерно на том же уровне. В бюджет на 2017 год, утвержденный еще Обамой, Трамп не внес никаких правок касательно расходов на информационное противостояние с неугодными США режимами".
Информационная блокада
Совсем другое дело — Мосул. Западные СМИ пишут о потерях среди местного населения крайне неохотно, вскользь. Несмотря на то что коалиция во главе с США штурмует Мосул с октября, до сих пор американские и европейские телекомпании не дали нормальной "картинки" непосредственно из города. На удивление пассивно себя ведут в интернете "местные активисты", не суются в зону конфликта и представители гуманитарных организаций.
Эксперт подчеркнул, что никто, конечно, не бомбит мирных жителей Мосула намеренно. Боевики ИГ* насильно удерживают в городе сотни тысяч человек, прикрываясь ими, как живым щитом. Но, подчеркнул Анатолий Цыганок, коалиция даже не пытается как-то минимизировать риски для гражданских. В отличие от российских военных, которые непосредственно сам Алеппо, кстати, с воздуха не бомбили.
Проблему двойных стандартов западных СМИ при освещении наступления на Мосул и Алеппо подняло и постоянное представительство России в ООН, выпустившее 28 марта официальное заявление. Дипломаты призвали журналистов объективно освещать события в Ираке и Сирии.
"К сожалению, тема контртеррористической операции в Мосуле во многих западных СМИ подается на удивление спокойно по сравнению с той истерией, которая нагнеталась вокруг освобождения в конце прошлого года Восточного Алеппо, — говорится в сообщении. — Ежедневные трагедии Мосула откровенно замалчиваются международными СМИ и неправительственными организациями. Сейчас в западном Мосуле остается до 600 тысяч человек, а значит, масштаб происходящего в разы катастрофичнее алеппских событий".
*Экстремистская террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории России.