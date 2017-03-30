Последний рубеж обороны: на что способна стратегическая ПРО России

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости, Андрей Коц. Ровно полвека назад, 30 марта 1967 года, Генеральный штаб Вооруженных сил СССР издал директиву о формировании Войск ракетно-космической обороны. Новая структура объединила все формирования ПРО, имевшиеся на тот момент в Советском Союзе. Эти войска были призваны прикрыть важнейшие промышленные и военные районы страны от американских межконтинентальных баллистических ракет.

Несмотря на то что холодная война вступала в эпоху разрядки, вопрос ядерного сдерживания оставался для СССР жизненно важным: к 1967 году США имели в своем распоряжении около 32 тысяч боеголовок — абсолютный максимум за всю историю противостояния двух сверхдержав. А появившиеся на вооружении американской армии МБР Minuteman-II обладали возможностями прорыва любой ПРО.

© AP Photo/ National Park Service, HO Американская межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman II

Совместные усилия ученых, оружейных конструкторов и военных в конечном итоге привели к созданию в конце 80-х годов системы ПРО А-135, которая и по сегодняшний день стоит на боевом дежурстве в столичном регионе. Однако ее появлению предшествовали десятилетия напряженного труда, проб и ошибок.

Первые успехи

Теоретическую возможность перехвата баллистических ракет советские ученые начали прорабатывать еще в 1945 году в рамках проекта "Анти-ФАУ". Но активные исследования в этой области начались только в 1953-м, когда семь Маршалов Советского Союза во главе с начальником Генерального штаба ВС СССР Василием Соколовским направили в ЦК КПСС записку с просьбой рассмотреть возможность создания в стране средств ПРО. Военное руководство страны серьезно беспокоили донесения нашей резидентуры из США о разработке вероятным противником межконтинентальных баллистических ракет.

Уже 1 февраля 1956 года научное сообщество представило два проекта: зональная система ПРО "Барьер", разработанная в Радиотехнической лаборатории АН СССР под руководством Александра Минца, и "Система "А"" — детище руководителя радиотехнического отдела № 31 КБ-1 Григория Кисунько. Впоследствии "путевку в жизнь" получил именно второй проект. А 17 августа вышло постановление ЦК КПСС о создании экспериментальной системы противоракетной обороны и полигона для нее в районе озера Балхаш на юго-востоке Казахской ССР. Позже тестовая площадка получила название Сары-Шаган — по ближайшему населенному пункту. Российские военные пользуются этим полигоном и сегодня для испытания противоракет.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © Ruptly Кадры пуска противоракеты российской ПРО с полигона Сары-Шаган в Казахстане

Управление "Системой "А"" осуществлялось наземным вычислительным комплексом — "калькулятором", определяющим траекторию приближающейся ракеты, основываясь на данных с трех радиолокаторов. Они располагались в 170 километрах друг от друга и облучали цель с разных ракурсов. В центре этого "треугольника" была установлена пусковая установка. Вычислительный центр обрабатывал информацию с радиолокаторов и передавал координаты точки перехвата противоракете B-1000.

В теории все выглядело просто и красиво, но на практике первые пуски окончились неудачей — компьютеры не успевали точно просчитать траекторию шустрой цели. Лишь 4 марта 1961 года B-1000 с осколочной боевой частью успешно сбила боеголовку ракеты Р-12. Это был первый подобный опыт в мировой практике.

Наработки, полученные при создании экспериментальной "Системы "А"", использовались в первой полноценной советской ПРО — А-35, развернутой вокруг Москвы и заступившей на боевое дежурство 1 сентября 1971 года. Она состояла из главного командно-вычислительного центра, двух радиолокационных станций дальнего обнаружения "Дунай" и четырех позиционных районов стрельбовых комплексов. Вся инфраструктура располагалась на территории Подмосковья. А-35 была способна поражать баллистические моноблочные ракеты на дистанциях от 130 до 400 километров на высотах от 50 до 400 километров. Перехватчик снаряжался термоядерной боеголовкой, так как за пределами атмосферы взрыв осколочного заряда сочли неэффективным. Система защищала от ограниченного удара баллистических ракет территорию площадью 400 квадратных километров.

Аналоги А-35 планировалось развернуть и в других крупных городах. Однако Договор об ограничении средств противоракетной обороны, подписанный США и СССР 26 мая 1972 года, разрешал прикрывать системами ПРО лишь по два региона в каждой стране. А дополнение к соглашению от 1974 года и вовсе сократило число районов развертывания этих систем до одного — либо столицы государства, либо места базирования его основных ядерных сил. В 2002 году, напомним, Штаты в одностороннем порядке вышли из договора об ограничении средств ПРО.

Обратный отсчет

Модернизированная версия А-35 — А-35М — была принята на вооружение в 1977 году. Главным ее отличием от предыдущей системы стала возможность перехвата баллистических ракет с разделяющейся головной частью. Параллельно шла разработка принципиально новой ПРО, которая была принята в эксплуатацию в 1990 году под обозначением А-135 "Амур". А пять лет спустя она встала на боевое дежурство вокруг уже не советской, а российской столицы.

"Сегодня А-135 входит в состав 9-й дивизии ПРО 1-й армии ПВО и ПРО особого назначения (числится в Войсках противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических войск РФ), — пояснил РИА Новости военный эксперт Михаил Ходаренок. — Систему неоднократно модернизировали. В первую очередь это коснулось элементной базы, ее миниатюризации. Если раньше аппаратура вычислительного комплекса занимала огромное помещение, то сейчас оно наполовину пустое. Это значительно ускорило ее работу".

Первыми "факелы" стартующих МБР условного противника засекают спутники Единой космической системы обнаружения и боевого управления (входят в состав Космических войск ВКС РФ). Почти сразу же сопровождение целей берут на себя мощные РЛС надгоризонтного наблюдения "Воронеж" и более старые "Дарьял". Рубикон пройден: в этот момент начинается обратный отсчет для военно-политического руководства России на принятие решения о нанесении ответно-встречного удара. А система ПРО А-135 переводится в режим боевой работы.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © Ruptly На защите Москвы, или Как выглядит РЛС "Дон-2Н" в составе системы ПРО

Ее "глаза" — радиолокационная станция "Дон-2Н" в подмосковном Софрино. Она засекает головную часть МБР еще в космосе, на удалении до 3700 километров, и передает информацию в "мозг" — на командно-вычислительный пункт 5К80 (расположен в Пушкино). Мощные компьютеры "Эльбрус" быстро анализируют данные и передают эстафету "кулакам" — одному или нескольким стрельбовым комплексам (развернуты вблизи населенных пунктов Развилка, Сходня, Королев, Внуково, Софрино). В каждом из них от 12 до 16 шахтных пусковых установок. Противоракеты ближнего перехвата 53Т6 получают целеуказание и атакуют приближающуюся боеголовку на дистанциях до 60 и на высотах до 45 километров. На 2016 год в строю было 68 таких перехватчиков, снаряженных ядерными боевыми частями мощностью 10 килотонн каждая.

"Особенность системы А-135 в том, что она полностью автоматическая, — поясняет Михаил Ходаренок. — Обнаружение цели, захват, выдача разрешения на пуск, наведение противоракеты — все происходит без участия человека. Боевой блок входит в плотные слои атмосферы со скоростью три-четыре километра в секунду. Противоракета движется ему навстречу с такой же скоростью. Человек даже с очень быстрой реакцией ничего сделать не успеет".

Эксперт подчеркнул, что А-135 способна без особых проблем отличить боеголовку от ложной цели, которыми снаряжены все современные МБР. Более легкие "муляжи" при входе в атмосферу замедляются от трения воздуха. А тяжелые боеголовки уходят в отрыв. В этот момент стрельбовые комплексы ПРО и открывают огонь.

Ставка на мобильность

Несмотря на то что А-135 — сложная и, как показывают ежегодные испытания штатных противоракет, эффективная система ПРО, она уже морально и физически устаревает. Но замена ей активно проходит испытания.

"В перспективе А-135 сменит система нового поколения А-235 "Нудоль"", — пояснил Михаил Ходаренок. — Большая часть сведений о ней составляют военную тайну. По имеющимся данным, она будет бить дальше, точнее. Кроме того, ее вооружат противоракетами большой, средней и малой дальности. Сообщалось, что А-235 сможет даже уничтожать орбитальные спутники. Я лично общался с одним из главных разработчиков системы: он рассказал, что работы идут успешно и по графику. Но о конкретных сроках говорить пока рано".

Эксперт отметил, что любая стратегическая система ПРО не является стопроцентной защитой от массированного ядерного удара и способна прикрыть цель лишь от ограниченного числа боеголовок. К тому же шахтное расположение противоракет является их уязвимостью — вероятный противник наверняка точно знает, где они находятся.

"Эту проблему решит перспективная зенитно-ракетная система С-500, которая в будущем усилит А-235 в столичном регионе и обеспечит защиту от ракет вероятного противника в других важных районах, — пояснил Ходаренок. — Она будет мобильной, сможет быстро менять позиции. А значит, имеет все шансы скрыться от спутников неприятеля".

Напомним, что замминистра обороны Юрий Борисов в феврале сообщил, что первый опытный образец этой системы будет готов к 2020 году. Комплекс сможет поражать и аэродинамические (самолеты, вертолеты, БЛА), и баллистические цели. Радиус поражения С-500 составит 600 километров. Она сможет обнаружить и одновременно ударить по 10 баллистическим сверхзвуковым целям, летящим со скоростью до семи километров в секунду.

На сегодняшний день ограниченными возможностями по борьбе с МБР обладает только зенитно-ракетная система С-400 с новыми ракетами сверхбольшой дальности 40Н6Е. По словам Юрия Борисова, С-500 будет значительно превосходить как предшественника, так и его американского конкурента — Patriot PAC-3.