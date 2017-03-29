В российской армии появились военно-полевые супермаркеты

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Специалисты "Военторга" разработали и внедрили в российские войска военно-полевые супермаркеты, сообщает Минобороны.

Как рассказали в ведомстве, благодаря простоте монтажа торговые павильоны из сборных конструкций могут размещаться в полевых условиях, в том числе на неподготовленных участках. Также их планируют использовать в отдаленных гарнизонах. В магазинах представлен широкий ассортимент продуктов и хозтоваров, кроме того, они оказывают военным бытовые услуги.

Отмечается, что изменения коснулись и выбора продуктов в столовых "Военторга". В компании учли особенности национальной кухни стран, где находятся российские военные базы, и ввели в рацион военных новые блюда. Также стал шире выбор свежих овощей и фруктов, в том числе экзотических.