Россия примет контрмеры в ответ на развертывание ПРО США

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. США ни разу не предоставили России данные, опровергающие опасения Москвы в связи с планами развертывания глобальной системы американской противоракетной обороны (ПРО); РФ вынуждена принимать адекватные ответные меры, но при этом готова обсуждать вопросы ПРО, заявил во вторник на Конференции по разоружению в Женеве замначальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир.

Стратегическая стабильность под угрозой



Развитие ситуации в области ПРО является ключевым вопросом международной безопасности, который оказывает непосредственное влияние на гонку вооружений и ядерное разоружение, обеспечение стратегической стабильности. Исходя из этого, СССР и США в 1972 году подписали Договор об ограничении систем противоракетной обороны. В 2002 году под предлогом иранской и северокорейской ракетных угроз США вышли из этого соглашения и приступили к масштабному развертыванию стационарных и мобильных противоракетных систем, ранее подпадавших под договорные ограничения.

К чему это привело в глобальном масштабе, Познихир рассказал на брифинге в ходе Конференции по разоружению. Он отметил, что в настоящее время элементы американской системы ПРО размещены на континентальной части США, в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, морские средства перехвата российских и китайских баллистических ракет развернуты вблизи побережья РФ и КНР.

По заявлению американской администрации, уже сегодня система ПРО способна решать текущие оперативные задачи, и принято решение о дальнейшем наращивании ее потенциала якобы для защиты от ракетно-ядерной угрозы, исходящей от Ирана и КНДР.

Предлог для обнуления



Эти американские действия направлены на обнуление ракетно-ядерного потенциала государств, которые рассматриваются США в качестве наиболее сильных вероятных противников.

Как отметил Познихир, наличие глобальной системы ПРО снижает порог применения ядерного оружия, так как у США создается иллюзия безнаказанности внезапного применения стратегических наступательных вооружений под зонтиком противоракетной обороны.

"Такое количество огневых средств ПРО представляет серьезную угрозу для российского потенциала сдерживания, в особенности с учетом постоянно ведущихся работ по модернизации огневых комплексов ПРО", — сказал представитель российского Генштаба.

Он заявил, что под предлогом противодействия северокорейским и иранским ракетным угрозам США развертывают стратегическую систему, предназначенную для уничтожения российских и китайских баллистических ракет, нарушающую баланс сил сдерживания.

"Средства системы ПРО США уже сегодня обладают потенциалом перехвата российских и китайских баллистических ракет и представляют угрозу стратегическим ядерным силам России и Китая, в дальнейшем эти возможности будут только возрастать", — сказал Познихир.

Ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в начале 2016 года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре прошлого года Северная Корея провела еще одно ядерное испытание; кроме того, в течение года было произведено порядка 20 ракетных испытаний. Шестого марта КНДР осуществила запуск четырех баллистических ракет, которые упали в исключительной экономической зоне Японии. На следующий день командование американского контингента в Южной Корее сообщило, что приступило к размещению зенитного ракетного комплекса THAAD на территории этой страны, несмотря на возражения России и Китая.

Расчеты по законам физики



США занимаются созданием системы глобальной ПРО более 10 лет, несмотря на озабоченность России, которая заявляет, что такие действия подрывают основы стратегической стабильности.

"Мы с использованием моделей и четких технических данных представляли нашим коллегам наши расчеты. К сожалению, нам ни разу не представили данные, которые могли бы опровергнуть наши расчеты", — сказал российский генерал.

Он подчеркнул, что выкладки Москвы основаны на технических характеристиках межконтинентальных баллистических ракет, имеющихся характеристиках противоракет США, учитывают возможности интегрированного использования ПРО данных от космических датчиков, радиолокационных станций (РЛС) морского и наземного базирования, а также возможности размещения кораблей ПРО в различных акваториях Мирового океана.

"Все расчеты проведены исключительно с использованием законов физики", — отметил Познихир, комментируя заявление посла США на конференции по разоружению Роберта Вуда, который подверг сомнению правильность российских расчетов.

По словам российского генерала, система ПРО США не пропорциональна тем угрозам, которые сегодня существуют. "Тысячи противоракет против нескольких с ограниченными возможностями ракет Ирана и Северной Кореи — это очень много", — сказал он.

Познихир отметил, что возможности огневых средств ПРО США в настоящее время включают 30 противоракет GBI, 130 – Standard-3, 150 противоракет комплексов THAAD, развернутых в США, в составе Европейского и Азиатско-Тихоокеанского региональных сегментов американской ПРО. Плюс определенное количество противоракет развернуто на кораблях союзников США. По оценкам российских специалистов, к 2022 году количество противоракет системы ПРО США составит более 1 тысячи единиц, а в перспективе превысит число боевых блоков, развернутых на российских межконтинентальных баллистических ракетах всех видов базирования.

В ответ на заявления представителя российского Генштаба посол США на конференции добавил лишь, что "полностью не согласен с этим выступлением".

Траектории пристреляны РЛС



По словам Познихира, радиолокационные станции системы предупреждения о ракетно-ядерном ударе США перекрывают все возможные траектории полета российских баллистических ракет в североамериканском направлении, а зона контроля американских РЛС охватывает практически всю территорию России.

"Эти станции способны отслеживать полет боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок и выдавать целеуказания РЛС противоракетных комплексов", — отметил представитель российского генштаба. Он добавил, что задействование мобильной РЛС морского базирования вблизи Аляски, станции в Румынии и Польше, а также информационные системы ПРО значительно повышают возможности по перехвату российских межконтинентальных баллистических ракет.

"Рост информационных возможностей РЛС США ожидается в результате наращивания никзоорбитальной космической системы обнаружения и сопровождения баллистических ракет", — уточнил Познихир.

По его словам, информационно-разведывательные средства американской системы ПРО уже сейчас обеспечивают не только обнаружение старта российских баллистических ракет, их сопровождение на траектории полета, но и выдачу целеуказаний боевым комплексам для перехвата боевых блоков ракет.

Позиции на землях и морях



Российские специалисты провели оценку американской ПРО и считают, что возможности третьего позиционного района на северо-востоке США, который планирует развернуть Вашингтон, позволят перехватывать любые ракеты России и Китая. "С вводом этого района суммарные возможности системы ПРО позволят перехватывать все российские и китайские баллистические ракеты, летящие в сторону США", — пояснил Познихир.

По его словам, нахождение американских баз ПРО в Европе, кораблей ПРО в акваториях морей и океанов, приближенных к российской территории, создает мощный скрытный ударный потенциал для возможного нанесения внезапного ракетно-ядерного удара по России.

"Не менее серьезную угрозу для безопасности РФ и КНР представляет ударный потенциал группировок ПРО. Крейсеры и эсминцы ПРО военно-морских сил США, оснащенные противоракетами, являются одновременно и носителями крылатых ракет Tomahawk с дальностью стрельбы до 2,5 тысячи километров", — сказал генерал.

Он отметил, что потенциально на кораблях ПРО США может быть развернуто более 1 тысячи таких ракет.

"Патрулирование кораблей ПРО в акватории Черного и Балтийского морей представляют угрозу для объектов в европейской части России, так как имеется неопределенность, какое оружие в данный момент загружено в пусковые установки — противоракеты или крылатые ракеты", — заявил Познихир. На базах ПРО в Румынии и Польше на земле, по его информации, находятся такие же универсальные установки. При этом их загрузка крылатыми ракетами может быть осуществлена скрытно и в короткие сроки, что ставит под угрозу возможного удара "всю европейскую часть России".

"Возможность использования корабельной пусковой установки в наземном варианте для размещения крылатых ракет типа Tomahawk является прямым нарушением обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности", — пояснил Познихир.

Спутники под прицелом



Российский генерал особо отметил, что возможности ПРО США ставят под угрозу уничтожения низкоорбитальные искусственные спутники Земли и космическую деятельность стран.

"Под угрозу уничтожения попадают практически все низкоорбитальные космические аппараты, находящиеся в области поражения комплексов ПРО. Учитывая глобальный характер действия кораблей ПРО, под угрозой находится космическая деятельность любого государства, включая России и Китая", — сказал он.

Опрошенные РИА Новости эксперты в этой связи считают, что для нейтрализации подобной угрозы Россия должна принять срочные меры.

"Это может стать угрозой через 10-12 лет, и Россия, к сожалению, пока не предпринимает никаких ответных действий, а вот Китай разрабатывает свое противоспутниковое оружие, и нам придется делать то же самое, так как космос — это самое уязвимое место американской армии", — полагает ведущий научный сотрудник Института проблем международной безопасности РАН Алексей Фененко.

По его словам, испытания противоспутникового оружия ведутся американцами именно в рамках программы ПРО. "Первый раз они его испытали в 1985 году, второй — в 2008 году. Кроме того, в принятой в 2006 году национальной космической стратегии США говорилось о необходимости создать оружие, способное поражать спутниковую группировку противника в рамках системы ПРО. Там это называлось "стратегия защиты американских космических активов", — отметил эксперт.

Президент Академии геополитических проблем Константин Сивков также считает, что угроза, исходящая от американской системы противоракетной обороны, подтолкнет Россию к разработке аналогичной системы, которая сможет поразить спутники орбитальной группировки США на удалении в тысячи километров. "Американцы проводили испытания своей ракеты SM-3, которой им удалось сбить спутник. Нам сегодня необходимо создавать свои системы ПРО, которые могут поставить под удар американские спутники — другого они не понимают, только силу", — заявил Сивков.

Он уточнил, что Россия должна создать систему, которая сможет сбивать спутники на удалении в сотни и тысячи километров. "Создаваемая сегодня С-500 — это система ПРО театра войны, а нам нужен комплекс, который бы сбивал спутники на квазистационарной орбите в нескольких тысячах километрах над землей", — подчеркнул собеседник агентства.

Сивков уточнил, что работы над противоспутниковым оружием в РФ на сегодняшний день не ведутся, однако развитие американской системы ПРО, вероятно, вынудит Россию начать такие работы.

Россия за безопасный мир



Познихир заявил, что развертывание системы ПРО США нарушает паритет и сужает возможности для диалога по ядерному разоружению, а также угрожает свободному использованию космического пространства.

"Наращивание потенциала американской ПРО стимулирует гонку вооружений, прежде всего стратегических, вынуждает другие государства принимать ответные военные и военно-технические меры", — сказал он. Познихир подчеркнул, что ответные меры РФ являются вынужденными, они направлены на предотвращение нарушений баланса сил и минимизацию ущерба безопасности страны в результате развертывания ПРО США.

"После выхода США из договора по ПРО российские представители неоднократно разъясняли пагубность разрушения стратегической стабильности, которую несет создание и развертывание глобальной системы ПРО. Одновременно предпринимались усилия по поиску решения проблем, связанных с развертыванием американской ПРО", — отметил Познихир.

Он уточнил, что Россия, в частности, предлагала провести совместный анализ рисков и угроз, "чтобы оценить, какая ПРО была бы адекватна и не создавала бы предпосылок к новой гонке вооружений в стратегической сфере". Также предлагалось развернуть совместную российско-американскую архитектуру ПРО в Европе. Однако все российские инициативы были отвергнуты.

"В этой связи Россия вынуждена принимать адекватные ответные меры, направленные на предотвращение нарушений существующего баланса сил в области стратегических вооружений и минимизацию возможного ущерба безопасности государства в результате дальнейшего наращивания ПРО США. Но безопасней от этого мир не станет" — сказал Познихир.

Он добавил, что Россия "призывает к равноправному и конструктивному диалогу по ПРО, нацеленному на поиск решений, учитывающих интересы всех заинтересованных сторон".

Представитель российского Генштаба отметил, что РФ готова обсуждать все вопросы, касающиеся ПРО США, 26 апреля в Москве на конференции по безопасности, где этой теме будет уделено особое внимание.