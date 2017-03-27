Росгвардия должна работать на опережение, заявил Путин

МОСКВА. 27 мар — РИА Новости. Росгвардия должна использовать свой огромный потенциал для вскрытия планов террористов и экстремистов, пресечения их связей с зарубежными группировками и реагирования на любые попытки дестабилизации общественного порядка в России, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вы обладаете крепким кадровым составом и большим профессиональным опытом, необходимыми оперативными и техническими возможностями, и ваша прямая обязанность максимально использовать весь этот огромный потенциал для защиты национальных интересов России, прав и свобод наших граждан", — сказал он на торжественном концерте, посвященном дню войск Росгвардии.

Одной из приоритетных задач, стоящей перед Росгвардией, глава государства назвал противодействие экстремизму, терроризму, организованной преступности.

"Надо не только закреплять успехи, достигнутые на этом направлении, но и двигаться дальше, работать на опережение, вскрывать планы террористов и экстремистов, пресекать их связи с зарубежными группировками", — сказал президент.

Он также указал, что Росгвардия должна профессионально реагировать на попытки под любым предлогом дестабилизировать общественный порядок в нашей стране. Кроме того, продолжил Путин, на национальную гвардию возлагаются задачи по обеспечению надежной защиты государственных объектов, контроль над оборотом оружия и координацию охранной деятельности в стране. Путин также обратил внимание на необходимость развития Росгвардией взаимодействия с гражданским обществом в РФ, опираться на поддержку людей.

"Конечно, мы всегда будем помнить наших товарищей, которые пожертвовали собой, защищая Россию, жизнь и покой наших граждан", — сказал он. Глава государства также передал директору Федеральной службы войск национальной гвардии, главнокомандующему войсками Росгвардии РФ Виктору Золотову знамя ведомства. Оно было символом внутренних войск МВД и теперь в знак преемственности традиций переходит Росгвардии.

"Эта воинская реликвия олицетворяет честь и доблесть многих поколений защитников Отечества, символизирует славные традиции, подчеркивает их неразрывную историческую связь", — подчеркнул президент.