Росгвардия должна работать на опережение, заявил Путин

МОСКВА. 27 мар — РИА Новости. Росгвардия должна использовать свой огромный потенциал для вскрытия планов террористов и экстремистов, пресечения их связей с зарубежными группировками и реагирования на любые попытки дестабилизации общественного порядка в России, заявил президент РФ Владимир Путин.
Одной из приоритетных задач, стоящей перед Росгвардией, глава государства назвал противодействие экстремизму, терроризму, организованной преступности.
"Надо не только закреплять успехи, достигнутые на этом направлении, но и двигаться дальше, работать на опережение, вскрывать планы террористов и экстремистов, пресекать их связи с зарубежными группировками", — сказал президент.
Он также указал, что Росгвардия должна профессионально реагировать на попытки под любым предлогом дестабилизировать общественный порядок в нашей стране. Кроме того, продолжил Путин, на национальную гвардию возлагаются задачи по обеспечению надежной защиты государственных объектов, контроль над оборотом оружия и координацию охранной деятельности в стране. Путин также обратил внимание на необходимость развития Росгвардией взаимодействия с гражданским обществом в РФ, опираться на поддержку людей.
"Эта воинская реликвия олицетворяет честь и доблесть многих поколений защитников Отечества, символизирует славные традиции, подчеркивает их неразрывную историческую связь", — подчеркнул президент.