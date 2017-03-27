Становление Росгвардии идет по плану, заявил Путин

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с руководством Росгвардии заявил, что ее становление идет ритмично и по плану. Глава государства поздравил собравшихся с профессиональным праздником и попросил обратить особое внимание на вопрос обеспечения безопасности на предстоящем Чемпионате мира по футболу и Кубке конфедераций, которые пройдут в России в этом и следующем году.

"Становление нового федерального органа проходит по плану, — заявил он на встрече с руководством Росгвардии. — Хочу вас за это поблагодарить. Работа идет ритмично, с должным темпом и качеством".

При этом Путин потребовал постоянно держать эту работу на контроле. "Очень рассчитываю на ваш профессионализм, на умение работать и нацеленность на конечный результат в интересах граждан РФ", — добавил глава государства.

Он отметил, что значительных усилий потребует работа по обеспечению безопасности на предстоящем Чемпионате мира по футболу и Кубке конфедераций. Он попросил руководство Росгвардии обратить на это особое внимание.

Также Путин поздравил собравшихся с их профессиональным праздником — Днем войск национальной гвардии.

Главком Росгвардии Виктор Золотов в свою очередь доложил президенту о ходе формирования структуры Росгвардии. По его словам, особое внимание сосредоточено на формировании ведомственного спецназа. Он заверил Путина, что все поставленные задачи Росгвардия будет выполнять в срок.

Путин 16 января подписал указ об установлении 27 марта Дня войск национальной гвардии РФ. Росгвардия была сформирована в апреле 2016 года на базе внутренних войск МВД России. На бойцов нового ведомства возложена обязанность борьбы с терроризмом и организованной преступностью, обеспечение правовых режимов чрезвычайного положения и контртеррористических операций. Также они занимаются охраной важных государственных объектов и спецгрузов, содействуют ФСБ в охране государственной границы. Росгвардия также осуществляет контроль за частной охранной деятельностью и оборотом оружия.