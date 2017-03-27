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Безопасность

Истребители НАТО проверяют российскую ПВО на внимательность

18:4027.03.2017
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Истребитель Eurofighter Typhoon
© Фото: Bundesheer/Markus Zinner

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости, Андрей Коц. В понедельник в Эстонии начались масштабные учения Военно-воздушных сил НАТО. Немецкие пилоты на истребителях Eurofighter Typhoon, базирующихся на эстонской авиабазе Эмари, совершат тренировочные полеты вблизи российской границы. Эти самолеты заступили на охрану воздушного пространства Прибалтики по ротации 31 августа 2016 года.

Румынский фрегат Регина Мария во время учений НАТО в Черном море
© AFP 2017/ Daniel Mihailescu
Герасимов: НАТО наращивает контингент по линии соприкосновения с Россией

Подчеркивается, что летчики будут отрабатывать полеты в парах и на предельно малых высотах — около 100-150 метров. По мнению военных экспертов, такие тренировки позволят натовским пилотам "прощупать" систему противовоздушной обороны России. Учения, напомним, проходят на фоне значительного увеличения контингента сухопутных войск НАТО на границе с нашей страной.

Взаимная разведка

По словам заслуженного военного летчика РФ, генерал-майора Владимира Попова, в современных войнах и вооруженных конфликтах бреющие полеты используются для прорыва противовоздушной обороны противника.

"На больших скоростях и малых высотах можно эффективно проскочить мимо средств ПВО, которые используются частями и подразделениями сухопутных войск, — пояснил РИА Новости Владимир Попов. — Самолет меньше времени находится в "поле зрения" радиолокационных станций. Его скрывают холмы, лесные массивы. Соответственно, у пилота повышается вероятность выжить и выполнить поставленную боевую задачу".

По словам генерал-майора Попова, подобные полеты входят в обязательную программу подготовки пилотов истребительной авиации большинства стран мира. И толковать нынешние учения как однозначно агрессивный шаг было бы преувеличением. Однако НАТО во время таких полетов сможет получить немало информации о российских средствах ПВО и испытать сравнительно новые самолеты в непривычных условиях.

© AFP 2017/ Raigo Pajula
Истребитель ВВС Германии на военной базе в Эстонии

"Eurofighter Typhoon — высококлассная машина, — считает Владимир Попов. — Однако она только-только встала на крыло и полностью свои возможности еще не продемонстрировала. Территория прибалтийских государств для западноевропейских пилотов пока малоисследованный полигон, новый потенциальный театр военных действий. Естественно, они стремятся все здесь облетать. Параллельно натовские пилоты изучают наши системы ПВО, которые "включаются" при каждом их приближении к границе. Конечно, все карты мы не раскрываем, но определенную информацию летчики НАТО добывают. Мы их тоже изучаем и получаем много полезных данных об интенсивности их полетов, использовании систем радиоэлектронного противодействия, работе систем навигации, частотах, на которых они ведут радиообмен".

За последние годы в России на боевое дежурство заступило более 130 современных зенитно-ракетных комплексов — от систем ближней дальности "Панцирь-С1" до тяжелых и дальнобойных С-400. Немалая часть из них стоит на боевом дежурстве в Западном военном округе. Неудивительно, что военных НАТО так интересуют возможности обновленной российской ПВО.

Отчета не будет

Напомним, что с начала года активность авиации стран НАТО в Прибалтике резко возросла. Особенно активизировались самолеты-разведчики альянса в конце марта. В прошлую пятницу самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДЛРО) E-3F AWACS ВВС Франции провел разведывательный полет вдоль границ Калининградской области. 23 марта по этому же маршруту прошел британский разведчик RC-135W. А накануне в воздушном пространстве Эстонии находились военные самолеты ДЛРО ВВС США.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© Фото: AgnosticPreachersKid
Госдеп призывает Россию не размещать комплексы "Искандер" в Калининграде
Подобная активность объясняется тем, что в начале октября Министерство обороны России официально подтвердило информацию о переброске оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер-М" на территорию Калининградской области. Чуть ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью итальянской газете Corriere de la Sera подчеркнул, что эти меры — "реакция на деструктивные действия НАТО". Министр добавил, что эти шаги осуществляются Россией на своей территории — "в отличие от США и других стран, проводящих провокационные действия у наших границ".

Новость о переброске ОТРК под Калининград наделала шумихи в западных СМИ и политических кругах. На прошлой неделе немецкий журнал Spiegel сообщил, что на предстоящем заседании совета Россия — НАТО, который пройдет в ближайшее время, Брюссель якобы потребует от Москвы объяснений по поводу передислокации "Искандеров".

"Никакого отчета не будет, об этом и речи не идет", — прокомментировал 26 марта публикацию директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

Он подчеркнул, что на встрече будут обсуждаться вопросы, которые волнуют обе стороны. Российскую сторону, по словам Келина, в первую очередь беспокоит развертывание ротационных батальонов НАТО в Польше и странах Балтии.

Гости дорогие

Напомним, решение о размещении в Эстонии, Латвии, Литве и Польше многонациональных батальонов на основе ротации было принято в 2016 году на саммите НАТО в Варшаве по просьбе этих стран. Тогда же было решено, что основу контингента в Латвии составит Канада, в Литве — Германия, в Эстонии — Великобритания, а в Польше — США.

© Flickr/ U.S. Army Europe
Церемония встречи американских военных в городе Сквежина, Польша. Февраль 2017

Британо-американский военный конвой, состоящий из 550 военнослужащих и 125 единиц техники, 25 марта начал движение через немецко-чешский пограничный пункт Розвадов по территории республики в направлении Польши, где подразделение будет задействовано в рамках операции по усилению восточного крыла НАТО. Конвой добрался до пункта назначения в минувшее воскресение.

Солдаты во время учений НАТО. Архивное фото
© Flickr/ U.S. Army Europe
В учениях НАТО в Эстонии примут участие более двух тысяч зарубежных военных
Передовые подразделения британских войск прибыли в Эстонию в середине марта. Полностью развертывание подразделения планируется завершить в первой половине апреля. Великобритания перебросила в Эстонию танки Challenger 2, боевые машины пехоты Warrior и разведывательные беспилотники. Франция также выделит тяжелую боевую технику — танки Leclerc, бронетранспортеры VAB и боевые машины пехоты VBCI. Батальон разместится в военном городке Тапа.

С этой последней переброской войск связана курьезная ситуация: в Эстонии не нашлось достаточно места, чтобы разместить британско-французский контингент. Командование вооруженных сил страны приняло решение "выселить" 600 своих солдат-срочников из казарм военной части в палаточный лагерь на полигоне Лясна, пока в Тапе не возведут дополнительные жилые помещения. Все для того, чтобы дорогие союзники чувствовали себя максимально комфортно. С одной стороны, гостеприимство — это, конечно, хорошо. Но с другой — отсутствие современной военной инфраструктуры в странах Балтии еще не раз аукнется их военному и политическому руководству. Так, строительство нескольких новых казарм в Тапе эстонские чиновники уже оценили в 38 миллионов евро. Для страны с военным бюджетом в 477 миллионов — цифра более чем значительная.

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Безопасность
Комментарии
23 пользователя оставили 34 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Иван Петров
Не обращать внимания на их полёты вдоль наших границ.Ну а залетев,немедленно сбивать!По другому эти .....(не могу слово подобрать) не понимают.
19:13
27.03.2017
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uri-67
Шугануть их Тайфуны, как следует и отбить навсегда желание "прощупать" нашу ПВО...
18:55
27.03.2017
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