В ночном небе Приморья летчики ВВО провели учебные бои с "противником"

ВЛАДИВОСТОК, 2 фев — РИА Новости. Летчики истребительного полка армии ВВС и ПВО Восточного военного округа в ходе ночных полетов отработали тактику ведения воздушного боя с самолетами условного противника, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Владимир Матвеев.

"Экипажи выполнили комплекс различных элементов боевой подготовки в небе, особое внимание уделялось технике ночного пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на разных высотах и скоростях. Экипажи самолетов Су-30М2 и Су-35С в ходе тактического противоборства поочередно проводили тренировки по поиску, обнаружению и уничтожению самолетов условного противника", — сообщил Матвеев.

Учебно-тренировочные полеты проходили над акваторией залива Петра Великого и с привязкой к местности над Амурским заливом. По материалам объективного контроля, задачи по перехвату "самолетов-нарушителей" экипажами были выполнены успешно.

Приморский истребительный авиационный полк в марте 2016 года был укомплектован многоцелевыми сверхманевренными истребителями Су-35С поколения "4++", а в декабре 2016 модернизированными истребителями-перехватчиками МиГ-31БМ.

В начале 2016 года летно-технический состав авиаполка полностью завершил процесс переобучения на многоцелевые сверхманевренные истребители Су-30СМ и Су-35С, поколения "4++", а также на модернизированные высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ.