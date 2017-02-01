СМИ: Анатолий Сердюков может стать заместителем главы "Ростеха"

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Бывший министр обороны Анатолий Сердюков может занять пост заместителя главы "Ростеха", который освободился после назначения Дмитрия Шугаева директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на высокопоставленные источники в правительстве и среди топ-менеджеров оборонных предприятий.

Шугаев отвечал в госкорпорации за международное сотрудничество и региональную политику.

Источники "Ъ" в Белом доме и авиационной отрасли утверждают также, что имя экс-министра обороны есть в списке кандидатов в совет Объединенной авиастроительной корпорации, который в январе Минэкономики внесло в правительство.

Анатолий Сердюков покинул Минобороны в 2012 году после раскрытия масштабной схемы хищений государственной собственности в ведомстве.

В ноябре 2013 года он занял пост гендиректора Федерального исследовательского испытательного центра машиностроения, который входит в "Ростехнологии". В октябре 2015 года Сердюкова назначили исполнительным директором по авиационному кластеру государственной корпорации "Ростех", а в декабре он вошел в совет директоров одной из структур "Ростеха" — холдинга "Вертолеты России".