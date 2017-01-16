В России запретили госзакупки иностранных товаров для нужд обороны

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Правительство России запретило госзакупки иностранных товаров и услуг для нужд обороны и безопасности, сделав ряд исключений, в частности, запрет не действует, если отсутствует производство таких товаров в России или странах Евразийского экономического союза, говорится в постановлении, опубликованном на государственном интернет-портале правовой информации.

"Установить запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, предусмотренных приложением к настоящему постановлению, для целей осуществления закупок товаров для нужд обороны страны и безопасности государства, за исключением случаев, когда производство таких товаров на территории Российской Федерации отсутствует", – говорится в постановлении.

К постановлению также прилагается перечень из 132 товаров, в котором значатся автомобили, вертолёты, станки и машины, турбины, инструменты, стройматериалы, одежда, обувь и другие товары.

Также в постановлении делается исключение для закупок Федеральной службы безопасности, Федеральной службы охраны, Службы внешней разведки, Министерства внутренних дел, Росгвардии и Управления делами президента России.