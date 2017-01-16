Торга не будет. Россия не видит связи между разоружением и отменой санкций

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. В Москве прокомментировали идею избранного президента США Дональда Трампа о снятии санкций с России в обмен на двустороннее соглашение о сокращении ядерного оружия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться вступления Трампа в должность, но в то же время отметил, что Россия в настоящее время не рассматривает возможность сокращения своего ядерного арсенала в обмен на санкционную сделку.

Отмена санкций — не самоцель

Администрация действующего американского лидера Барака Обамы увязывала снятие ограничительных мер против России с полным выполнением минских договоренностей. Вступающий в пятницу на высший государственный пост Трамп в интервью Times Bild предложил отойти от провозглашенного своим предшественником принципа.

В Москве инициативу избранного американского президента восприняли весьма сдержанно. Песков отметил, что антироссийские санкции — это не вопрос российской повестки дня как во внутреннем плане, так и в плане общения с зарубежными партнерами.

На вопрос о том, не меняется ли позиция Москвы в отношении сокращения ядерных вооружений, Песков подчеркнул, что эта тема может обсуждаться только после вступления Трампа в должность президента.

В Совете Федерации пояснили: для России отмена санкций не является самоцелью, ради которой надо чем-то жертвовать, тем более в сфере безопасности.

Председатель комитета верхней палаты парламента по международным делам Константин Косачев призвал не спешить "придавать словам избранного президента США Дональда Трампа о некоем возможном "размене" ядерного разоружения на отмену санкций статус официального предложения".

Сенатор напомнил, что все это было сказано в интервью как размышление, как вариант. По его мнению, Трамп должен внимательно изучить причины, по которым существенное разоружение в этой сфере так и не стало реальностью.

"Если отбросить демагогические ("агрессивность и реваншизм России"), то будет очевидным, что одно из главных препятствий — реализация планов глобальной ПРО США, а также последовательные американские попытки обеспечить себе односторонние превосходство по другим направлениям — развитие инфраструктуры НАТО, обычные вооружения, высокоточное оружие, беспилотники, милитаризация космоса", — уверен парламентарий.

В Госдуме, в свою очередь, призвали не увязывать вопросы отмены санкций США и атомной безопасности.

"Санкции — это процесс взаимный, который также в определенной степени оказал свое негативно воздействие и на экономику стран Запада. Поэтому обсуждать его необходимо в контексте восстановления конструктивного и прагматичного диалога, как бы непросто это ни было", — считает глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Однако никакого торга по этому вопросу Россия не допустит, уверен первый замглавы оборонного комитета Совфеда Евгений Серебренников.

Сначала, по его словам, нужно решить этот вопрос и далее двигаться в направлении заключения двусторонних договоренностей, представляющих взаимный интерес. По мнению политика, возможные соглашения об упорядочении ядерного потенциала — это постепенный, пошаговый процесс, "который не должен быть связан с темой санкций".

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Нелогичная увязка

В российском экспертном сообществе инициативу Трампа оценили, скорее, отрицательно. Гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов считает нелогичным привязку отмены санкций к возобновлению диалога по сокращению ядерных арсеналов.

"Я вижу в заявлении Трампа две проблемы и по крайней мере две неясности. Во-первых, санкции вводились вне связи с российскими переговорами по стратегическим вооружениям. То есть санкции вводились сначала по Крыму, а потом секторальные санкции в связи с ситуацией на востоке Украины. Поэтому привязывать санкции к возобновлению российско-американского диалога по стратегическим вооружениям выглядит немного нелогично", — заявил он РИА Новости.

По его мнению, логичнее было бы ввести этот вопрос в контекст урегулирования украинского кризиса.

В любом случае, по словам эксперта, заявления Трампа требуют дополнительных разъяснений.

"Пока что эти вопросы остаются без ответа. Эти заявления важны, потому что отражают приоритеты Трампа, то есть тем самым он говорит, что для него стратегические вооружения важнее, чем Украина, и он готов отменить санкции, если будут учитываться его приоритеты. Это, конечно, сигнал и приглашение к разговору. Но вместе с тем это показывает, что необходимо перейти к конкретному обсуждению, на уровне таких заявлений мало что можно сделать", — заключил Кортунов.

Президент Академии геополитических проблем Константин Сивков высказался жестче: по его словам, ядерное оружие на сегодняшний день является единственным гарантом безопасности России, и сокращение его арсеналов в обмен на снятие экономических санкций США неприемлемо.

"Возможные экономические выгоды от снятия санкций по сравнению с обороноспособностью страны просто несопоставимы", — уверен эксперт.

Он полагает, что дальнейшее разоружение России, чей ядерный потенциал сегодня находится на "критически низком уровне", является особенно опасным, учитывая, что другие ядерные державы не собираются сокращать свои арсеналы. По мнению Сивкова, присоединение третьих стран к соглашению, которое в перспективе может предложить Вашингтон, сегодня невозможно, особенно когда речь идет о Китае, который, наоборот, наращивает свой ядерный потенциал.

"То, что Трамп делает такие заявления, говорит о том, что он продолжает курс Обамы на дальнейшее разоружение России, и это очень печально особенно потому, что он эту тему увязывает со снятием антироссийских санкций", — резюмировал эксперт.

Впрочем, бывший начальник международно-договорного управления Минобороны генерал-лейтенант Евгений Бужинский полагает, что Россия могла бы принять предложение Трампа и снизить количество боезарядов с 1 тысячи 550 до 1 тысячи, но только если в соглашение будут внесены пункты, которые не позволят США получить стратегическое преимущество за счет развертывания космических сил и противоракетной обороны.

Он добавил, что для оценки инициативы Трампа необходим "предметный разговор", в ходе которого будут предложены параметры потенциального соглашения. При этом эксперт отметил, что Россия не должна позволить американцам получить стратегическое преимущество в обмен на отмену санкций.

"Во-первых, непонятно, о каком ядерном оружии идет речь — стратегическом или нет. Во-вторых, мы не знаем параметры этих сокращений — то, что предлагал (президента США Барак) Обама, или что-то новое. В-третьих, неясно, какие санкции Трамп собрался отменять. И в-четвертых, у нас есть позиция по дальнейшим сокращениям стратегических ядерных вооружений, которая никак не связана с санкциями, она заключается в том, что стратегическая стабильность — это многокомпонентное понятие, а не только наличие СНВ", — подчеркнул собеседник РИА Новости.