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Безопасность

Ученый: труды Забабахина легли в основу многих ядерных боеприпасов

13:4016.01.2017
(обновлено: 16:48 16.01.2017)
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Музей ядерного оружия. Архивное фото
© Фото: Российское атомное сообщество

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Прославленный атомщик академик Евгений Забабахин, столетие со дня рождения которого отмечается в понедельник, внес выдающийся вклад в обеспечение обороноспособности СССР и РФ, его труды лежат в основе большого числа современных российских ядерных боеприпасов, отметил заместитель директора Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени Забабахина (РФЯЦ-ВНИИТФ, Снежинск Челябинской области) Борис Водолага.

Музей ядерного оружия. Архивное фото
© РИА Новости. Андрей Золотов
В России отметят 100-летие выдающегося атомщика академика Забабахина
В Москве в понедельник прошла торжественная церемония памятного гашения почтовой марки, выпущенной к 100-летию Забабахина. На марке изображен портрет ученого на фоне страницы из его книги "Некоторые вопросы газодинамики взрыва".

"Евгений Иванович внес очень большой вклад в дело обороноспособности Советского Союза и России", — сказал Водолага в ходе церемонии.

"Многие знают о нашем "старшем брате" – федеральном ядерном центре в Сарове. Но без ложной скромности скажу, что вклад нашего ядерного центра в боезапас российской армии процентов на двадцать пять превышает соответствующие показатели по количеству, чем (вклад) нашего "старшего брата", — добавил замдиректора РФЯЦ-ВНИИТФ.

Сын Евгения Забабхина Игорь Забабахин поблагодарил "Почту России" за выпуск юбилейной марки, и отметил, что имена выдающихся атомщиков в силу секретности их работ не всегда становятся известными широкой общественности.

Макет первой советской атомной бомбы РДС-1. Архивное фото
© Фото: РФЯЦ-ВНИИЭФ
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"Я считаю, что имена таких людей, в том числе моего отца, должны быть широко известны", — сказал Игорь Забабахин.

Евгений Иванович Забабахин (1917-1984) с 1948 года работал в Конструкторском бюро-11 (ныне Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, город Саров Нижегородской области), где участвовал в создании первого советского ядерного заряда, успешно испытанного в 1949 году. Затем Забабахин выполнил теоретические исследования, результаты которых позволили существенно улучшить конструкцию ядерных зарядов. Схема Забабахина была успешно проверена в испытаниях, показала высокую надежность и экономичность и была принята за основу в образцах ядерных вооружений СССР.

В 1955 году Забабахин был направлен во вновь созданный второй отечественный ядерный центр, НИИ-1011 (ныне предприятие Росатома РФЯЦ-ВНИИТФ), где стал заместителем научного руководителя института и начальником теоретического отделения. Первым практическим результатом работы Забабахина в Снежинске стало принятие на вооружение Советской Армией в 1957 году первого термоядерного заряда.

Испытания ядерного оружия на атолле Муророа. 1971
© AFP 2017
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С 1960 года до своей кончины Забабахин был бессменным научным руководителем снежинского ядерного центра. Преобладающая часть ядерных боеприпасов, поставленных на вооружение Советской Армии, была разработана именно в Снежинске под руководством Забабахина. Также под руководством ученого ВНИИТФ стал лидером в разработке и использовании устройств для мирных ядерных взрывов. В снежинском ядерном центре была выполнена большая программа фундаментальных исследований, получены данные по свойствам веществ и процессов при экстремальных условиях, недоступных для лабораторных экспериментов. В 1998 году РФЯЦ-ВНИИТФ было присвоено имя Забабахина.

Генерал-лейтенант-инженер ВВС Евгений Забабахин в разные годы был удостоен звания Героя Социалистического труда, лауреата Ленинской и трех Сталинских премий, награжден многими орденами и медалями, в том числе пятью орденами Ленина.

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