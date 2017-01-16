Ученый: труды Забабахина легли в основу многих ядерных боеприпасов

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Прославленный атомщик академик Евгений Забабахин, столетие со дня рождения которого отмечается в понедельник, внес выдающийся вклад в обеспечение обороноспособности СССР и РФ, его труды лежат в основе большого числа современных российских ядерных боеприпасов, отметил заместитель директора Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени Забабахина (РФЯЦ-ВНИИТФ, Снежинск Челябинской области) Борис Водолага.
"Евгений Иванович внес очень большой вклад в дело обороноспособности Советского Союза и России", — сказал Водолага в ходе церемонии.
"Многие знают о нашем "старшем брате" – федеральном ядерном центре в Сарове. Но без ложной скромности скажу, что вклад нашего ядерного центра в боезапас российской армии процентов на двадцать пять превышает соответствующие показатели по количеству, чем (вклад) нашего "старшего брата", — добавил замдиректора РФЯЦ-ВНИИТФ.
Сын Евгения Забабхина Игорь Забабахин поблагодарил "Почту России" за выпуск юбилейной марки, и отметил, что имена выдающихся атомщиков в силу секретности их работ не всегда становятся известными широкой общественности.
Евгений Иванович Забабахин (1917-1984) с 1948 года работал в Конструкторском бюро-11 (ныне Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, город Саров Нижегородской области), где участвовал в создании первого советского ядерного заряда, успешно испытанного в 1949 году. Затем Забабахин выполнил теоретические исследования, результаты которых позволили существенно улучшить конструкцию ядерных зарядов. Схема Забабахина была успешно проверена в испытаниях, показала высокую надежность и экономичность и была принята за основу в образцах ядерных вооружений СССР.
В 1955 году Забабахин был направлен во вновь созданный второй отечественный ядерный центр, НИИ-1011 (ныне предприятие Росатома РФЯЦ-ВНИИТФ), где стал заместителем научного руководителя института и начальником теоретического отделения. Первым практическим результатом работы Забабахина в Снежинске стало принятие на вооружение Советской Армией в 1957 году первого термоядерного заряда.
Генерал-лейтенант-инженер ВВС Евгений Забабахин в разные годы был удостоен звания Героя Социалистического труда, лауреата Ленинской и трех Сталинских премий, награжден многими орденами и медалями, в том числе пятью орденами Ленина.