В Таджикистане российские артиллеристы провели антитеррористические учения

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили колонну "джихад-мобилей" условных террористов в горах Таджикистана, сообщает в понедельник пресс-служба российского Центрального военного округа.

"Военнослужащие артиллерийских подразделений 201-й военной базы, дислоцированной в республике Таджикистан, в ходе проведения тактических учений уничтожили колонну джихад-мобилей условных террористов в предгорьях Таджикистана", — говорится в сообщении.

Уточняется, что после обнаружения колонны высокомобильных автомобилей повышенной проходимости артиллеристы в кратчайшие сроки произвели расчет координат и скорости передвижения цели. Артиллеристы залпом уничтожили цели с помощью осколочно-фугасных снарядов из самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика".

Добавляется, что особое внимание в ходе учения уделялось вопросам ведения разведки и определения координат целей с использованием беспилотных летательных аппаратов и оптических приборов.