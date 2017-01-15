Патрушев рассказал об увеличении числа попыток взлома информсистем России

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В последнее время в России участились попытки взлома информационных систем со стороны внешних сил, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

"В последнее время мы фиксируем значительное увеличение попыток нанесения ущерба российским информационным системам со стороны внешних сил", — сказал Патрушев в интервью "Российской газете". Он пояснил, что речь идет о случаях хакерства и несанкционированном сборе персональных данных.

Патрушев добавил, что при попытках взлома используются операторы и провайдеры по всему миру, а применяемые методы постоянно эволюционируют.

Также секретарь Совбеза России заявил, что администрация Барака Обамы голословно обвиняет Россию в хакерских атаках, игнорируя тот факт, что основные интернет-серверы располагаются на территории США. По его словам, они используются в разведывательных и прочих целях, направленных на сохранение доминирования в мире.

В октябре 2016 года американские спецслужбы заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры. Тем не менее, никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов властями США предъявлено не было.

Российская сторона неоднократно заявляла о своей непричастности к утечкам данных, называя обвинения США голословными и ни на чем не основанными.