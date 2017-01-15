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Безопасность

Украина проведет военную инспекцию в России в рамках Венского документа

01:0615.01.2017
(обновлено: 08:32 15.01.2017)
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Украинские военнослужащие. Архивное фото
© РИА Новости. Стрингер
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Российская сторона разрешила Киеву проверить масштабы военной деятельности в Ростовской области, заявил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Военная техника на военном аэродроме в Чугуево Харьковской области. Архив
© РИА Новости. Михаил Палинчак
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Сможет ли Украина сбивать самолёты над российским Крымом
"Украина запросила Российскую Федерацию о проведении на ее территории инспекции указанного района в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности", — заявил он. 

Украинские военные будут проверять российские воинские части с 16 по 19 января.

Общеевропейская архитектура безопасности включает несколько соглашений о разоружении, контроле над вооружениями и мерах доверия в военной области. Так, Венский документ 2011 года предусматривает обмен данными о военных силах, планировании и бюджетах. Кроме того, страны ОБСЕ предоставляют друг другу информацию об определенных видах военной деятельности и проводят инспекции.

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Безопасность
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282 пользователя оставили 488 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • Александр Дементьев
    Владимир Владимирович, господин президент, обращаюсь к Вам!
    Обратите внимание на то, что судом, нашим судом, события на майдане были признаны госпереворотом! Кучка заговорщиков свергла законную власть в Украине! Стало быть никаких договорённостей с преступниками у нас нет и быть не может!
    На каком основании это банд-формирование будет инспектировать наши военные объекты?
    На это имел бы право законно избранный президент - Янукович!
    Но не преступники, свергшие власть!

    Я, как гражданин РФ категорически против данного разрешения!
    02:42
    15.01.2017
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  • Ал Саныч
    Я один это читаю? Мы опять перед кем бисер-то мечем? На что надеемся? Бред какой-то: одни (которые в "состоянии войны" с Россией) запрашивают, а другие (которых в чём только первые не обвинили) разрешают. "ДБ"(с) С.Лавров, 2016 г.
    01:50
    15.01.2017
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Показать старые комментарии (468)
  • Наиль Гайфуллин в ответ пользователю Valery Avdasev(показатьскрыть)
    Valery Avdasev, Вы вроде как взрослый человек , а несёте чушь . Граница она на то и ГРАНИЦА , что бы всякий сброд не шастал . Нашивки и шевроны МОНИТОРИНГОВЫХ международных организаций НЕ даёт автоматического права находиться на границе СУВЕРЕННОГО государства когда им вздумается - "накося выкуси" что называется . Что до ваших слов в прошлых ком-х о "...выгоде...фальсификации со стороны РФ ..." - к СОЖАЛЕНИЮ выгода прежде всего Украинским "ревизорам" - в кои то веки увидят (пусть не большую) часть ДОСТОЙНОЙ АРМИИ . PS , Было бы не лишним - за счёт принимающей стороны - закупить для проверяющих "гостей" памперсы для взрослых - на словах воевать с "ахрессором" это одно . УВИДЕТЬ в живую ВС России - это совершенно другое . Могут возникнуть проблемы с желудочно-кишечным трактом - со всеми ВЫТЕКАЮЩИМИ последствиями ...
    20:42
    15.01.2017
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  • barmalej barmaleic в ответ пользователю Елена Панкратова(показатьскрыть)
    Елена Панкратова, Грачев, бывший министр обороны России и его печальное знаменитое обещание взять Грозный за два часа силами одного парашютно-десантного полка, слушая вас, нервно курит в сторонке.
    На ветках РИА Новости - Украина давно ваша))
    20:54
    15.01.2017
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  • Valery Avdasev в ответ пользователю Наиль Гайфуллин(показатьскрыть)
    Наиль Гайфуллин, Вы вещаете почти как политрук ВС РФ, вдохновлявший бурятских танкистов на штурм Дебальцево. Кстати инфа из "Новой газеты". Политрук говорил: " Укры побегут от самого вида наших наступающих танков!"
    В результате из 16 наступавших танков, осталось 4. Остальные уничтожены украинской обороной.
    20:58
    15.01.2017
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  • a79sergey
    это же хорошо, мы тоже сможем когда нужно проинспектировать их
    20:59
    15.01.2017
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  • barmalej barmaleic в ответ пользователю Наиль Гайфуллин(показатьскрыть)
    Наиль Гайфуллин, В ходе осеннего призыва к ответственности привлекли более 11 тыс. уклонистов.Представитель Главной военной прокуратуры Андрей Прокудин сообщил, что в ходе осеннего призыва 2016 года к административной ответственности за уклонение от службы в армии были привлечены почти 11,5 тыс.человек, фигурантами уголовных дел стали 900 россиян.11.01. 2017
    Россияне сильны духом только в интернете воевать. Представляю, как вы в Украину вторгаться будете - в полной выкладке, с заградотрядами за спиной!))
    21:08
    15.01.2017
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  • vic137 в ответ пользователю Елена Панкратова(показатьскрыть)
    Елена Панкратова, отвечать на ваши провокации нет смысла
    21:20
    15.01.2017
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  • Наиль Гайфуллин в ответ пользователю Valery Avdasev(показатьскрыть)
    Valery Avdasev, Ну если ваш источник "Новая газета" - мне искренне жаль вас - их словесная диарея многих утомила , вам же , видимо , по вкусу . В "доблести" укрвояк меня - да и других - убеждать не трудитесь - you tube полон роликов их "подвигов".
    21:31
    15.01.2017
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  • Наиль Гайфуллин в ответ пользователю barmalej barmaleic(показатьскрыть)
    barmalej barmaleic, Куда вторгаться , за ЧЕМ ??? Рано или поздно , Украина вступит , наступит , вползёт в ЕС - слово РЕСТИТУЦИЯ вам знакомо ? Польша , Германия , Венгрия с УДОВОЛЬСТВИЕМ заберут свои земли - России отойдут свои ИСКОННЫЕ земли . 900 Россиян на 145 миллионов - ничтожное количество . Пусть даже 12 тысяч до сих пор продолжают бегать - для серьёзных дел есть СПЕЦЫ и контрактники . Украина до вхождения в список важных дел не доросла - успокойтесь и не тешьте себя иллюзиями .
    21:48
    15.01.2017
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  • денис йцуа в ответ пользователю Александр Дементьев(показатьскрыть)
    Александр Дементьев, Вы не один против присутствия укров

    я вообще за то что бы повесить всю манданную власть
    21:50
    15.01.2017
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  • N / A в ответ пользователю Александр Дементьев(показатьскрыть)
    Александр Дементьев, окей, рассмотрю ваше обращение, так и быть, сижу здесь каждый день - ваше бесовство читаю после совещаний в Кремле
    23:12
    15.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Viktor Slesarev
    Дипломатическая разведка,укропы при инспекторской проверке точно выявят координаты воинских частей на территории Ростовской обл.,что позволит при возможном вторжении нанести превентивные удары по расположению частей.
    23:15
    15.01.2017
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  • Себастьян Перейра в ответ пользователю barmalej barmaleic(показатьскрыть)
    barmalej barmaleic, не знаю, я пока только древних беглых укров видел, которые от призыва в беженцы подались в Россию и сейчас уже большенство гражданство получили и плевать они хотели на свою родину и майданутых дурачков, которым украинский депутат обещает устроить парад на красной площади)) А что касается службы в России, так с переходом на один год службы, количество добровольцев наоборот возрасло, а 900 человек по сравнению с принявшими присягу это капля в море. Бегать уже нет смысла, не успел уйти, уже домой возвращаешься. Тем более сейчас уже условия гораздо лучше чем были. А смысл вторгаться? Крым считали украинским, а получается сдали без единого выстрела))) Только и могут кричать "героям слава" )))
    23:32
    15.01.2017
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  • hoppuxapa в ответ пользователю Елена Панкратова(показатьскрыть)
    Елена Панкратова, если бы США контролировала все государства, кроме тех которые вы перечислили, тогда бы Великобритания не стала бы выходить из Евросоюза и действовать в интересах своего государства. Свобода выбора есть, не то, что в России. Нужно получить одобрение властей, чтобы высказать свое недовольство. Западные ценности ведут к процветанию, пример Польша. Если вы взгляните на показатели таких бывших республик СССР как Украина Россия и Польша в 1991, то увидите, что Польша по всем показателям хуже чем остальные две. А что теперь? Теперь там честные люди ( не коррупционеры, как в России) живут лучше. Показатели растут, а все потому, что они отстранили всё старое СССРское правительство, провели ряд реформ, которые кстати посоветовало им "западное общество" .И не будь в России столь много природных ресурсов, жилы бы россияне еще более бедно. Вы ищете врагов там, где их нет!
    23:45
    15.01.2017
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  • Mc Alen в ответ пользователю Елена Панкратова(показатьскрыть)
    Елена Панкратова, давили мороженных гусей публично, помидоры и яблоки, сыры с колбасой перемалывали так красиво, забывая о сплачиваемом народе.
    23:49
    15.01.2017
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  • Mc Alen в ответ пользователю Елена Панкратова(показатьскрыть)
    Елена Панкратова, одно дело - убирать исполнителей, но не их родственников, независимо от возраста. Или 20-30-е в тренде до сих пор.
    23:51
    15.01.2017
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  • eberweis
    Да ладно,пусть приедут,посмотрят,уедут и застрелятся от зависти.
    23:57
    15.01.2017
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  • Mc Alen в ответ пользователю vic137(показатьскрыть)
    vic137, достижения из области современной фантастики - чуть ли не мгновенно телепортироваться на место происходящих событий и быть в курсе.
    23:58
    15.01.2017
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  • Mc Alen в ответ пользователю Александр Дементьев(показатьскрыть)
    Александр Дементьев, обращение Олейника в суд страны, военные ЧВК которой действуют против обвиняемых на их же территории.
    00:01
    16.01.2017
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  • hoppuxapa в ответ пользователю vl_basov(показатьскрыть)
    vl_basov, от отношения украинского народа. Ведь на Донбассе приблизительно 40% было русских, в самом Донецке в 2001 русских 48%,когда украинцев было 46% (данные Википедии). И я сомневаюсь, что что-то поменялось. При всем при этом Президент Украины придал Луганской и Донецкой областям особо статуса согласно Минским договорённостям. Вот пара пунктов:
    1)Принять закон о недопущении преследования и наказания лиц в связи с событиями, которые имели место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины.
    2)Обеспечить проведение досрочных местных выборов в соответствии с Законом Украины «О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» (Закон об особом статусе).

    О чем это говорит!? О том, что каждого кто был недоволен не будут трогать это раз. Каждый получит право выбора решать кого поддерживать.
    Какая хунта? Какой фашизм? Вы хоть терминах то разбираетесь? Фашизм проявляется к ненависти к демократии, как это может быть в Украине, если у нас люди сами решили кого скинуть с правления, а кого поставить? Ведь если бы сейчас люди были бы недельными властями, они бы еще раз вышли. Как это было при Кучме, при Ющенке и при Януковиче. Чистая демократия! В Конституция некоторых государств есть такая вольность как право народа на восстание. Когда действующая власть совершенно нивелирует интересы народа. Правоведы, уже давно доказали, что из демократических конституций(коем является украинская) вытекает это право из ряда других(как и из самого термина "демократия"). Так было и при Януковиче, когда народ хотел в Евросоюз, а Виктор Федорович вел политику на сближение с Россией. Соответственно про "фашизм" и "хунту" на Украине Вы не имеете право даже заикнуться!
    00:10
    16.01.2017
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  • Niko731973
    Прекрасный прицендент проверить потом у них..
    00:45
    16.01.2017
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