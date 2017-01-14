В Крым направят дополнительные комплексы С-400

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 янв — РИА Новости. В Крыму развернут дополнительные комплексы С-400, об этом сообщил командующий четвертой армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севастьянов.

В Крыму в субботу на боевое дежурство впервые заступил зенитно-ракетный полк, оснащенный системой С-400.

Отвечая на вопрос о дополнительных поставках С-400 в Крым, Севастьянов заявил, что "да, это всё предусмотрено, но я не буду сейчас говорить о сроках".

По его словам, сейчас боевое дежурство в Крыму будут нести одновременно системы С-300 и С-400.

"Преимущество будет на стороне С-400, так как это более современная, цифровая система", — заявил он. Севастьянов особо подчеркнул, что на сегодняшний день ПВО Крыма способно отслеживать и сбивать, в том числе, и воздушные цели типа "невидимок".

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