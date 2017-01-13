На кинофестивале в Оренбурге показали 43 короткометражки, снятые кадетами

САМАРА, 13 янв — РИА Новости. Кинофестиваль "Кадетский взгляд", где были представлены 43 картины, снятые кадетами, прошел в Оренбурге, сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

"В Оренбургском президентском кадетском училище (ПКУ) состоялся масштабный кинофестиваль среди воспитанников общеобразовательных учреждений Министерства обороны Российской Федерации под названием "Кадетский взгляд", — отмечается в сообщении.

© Фото: пресс-служба Центрального военного округа Более 40 короткометражек, снятых кадетами, показали на кинофестивале в Оренбурге

На фестивале были представлены 43 короткометражных фильма, снятые и смонтированные кадетскими коллективами из более 20 регионов России. Работы оценивали народные артисты России Ольга Остроумова и Алексей Гуськов с предварительным учетом мнений участников.

"Фестиваль состоялся впервые, но прошел на очень высоком уровне. Ребята молодцы, очень интересные работы с хорошо выстроенной сюжетной линией. Уверен, в следующем году мы увидим не менее интересные картины", — цитирует пресс-служба слова Гуськова.

© Фото: пресс-служба Центрального военного округа Кинофестиваль "Кадетский взгляд – 2017"

Гран-при кинофестиваля достался воспитанникам Оренбургского ПКУ за фильм "Сын четырех стихий". Первое место в номинации "Документальный фильм" занял творческий коллектив Нахимовского ВМУ (Санкт-Петербург) с фильмом "Где начинается море". Второе и третье места заняли воспитанники Тюменского ПКУ и Краснодарского ПКУ, соответственно. Первое место в номинации "Игровое кино" заняли воспитанники Уссурийского СВУ с фильмом "Медаль". Второе и третье места достались кадетам Омского КВК и Оренбургского ПКУ, соответственно.