"Туполев" займется повышением исправности стратегических ракетоносцев

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Акционерное общество "Туполев" проведёт опытно-конструкторские работы для повышения исправности стратегических ракетоносцев, заявил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

"Заключен госконтракт с публичным акционерным обществом "Туполев" на проведение опытно-конструкторских работ. Совместно с Минпромторгом оформлено решение о поэтапном повышении исправности и технической готовности ракетоносцев", — сказал Шойгу на совещании.

По его словам, Минобороны принимает все необходимые меры для успешного восстановления производства самолётов Ту-160 и повышения исправности стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС.

Ту-95МС, созданный в качестве носителя нового вооружения — стратегических авиационных крылатых ракет большой дальности — и запущенный в серийное производство в 1981 году, является модификацией стратегического бомбардировщика Ту-95, стоявшего на вооружении отечественных ВВС с 1957 года. В настоящее время авиационно-ракетный комплекс Ту-95МС имеет значительный модернизационный потенциал в части оснащения новым, более эффективным ракетным оружием и оборудованием.

Ту-160 — сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности, разработанный в ОКБ Туполева в 1970–1980-х годах. Состоит на вооружении с 1987 года. Это самый крупный и самый мощный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет с изменяемой геометрией крыла, а также самый тяжелый боевой самолет в мире, имеющий наибольшую среди бомбардировщиков максимальную взлетную массу.