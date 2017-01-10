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Безопасность

Сенатор Озеров назвал информационным вбросом заявление о "кибервойсках РФ"

13:1310.01.2017
(обновлено: 13:20 10.01.2017)
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Виктор Озеров. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Заявление ряда аналитиков о наличии в РФ "кибервойск" — это очередной информационный вброс, направленный на увеличение военных бюджетов в западных странах и запугивание своих граждан, считает глава оборонного комитета Совфеда Виктор Озеров.

Хакер за компьютером. Архивное фото
© Fotolia/ Niko Endres
Минкомсвязи неизвестно о существовании кибервойск в России
Во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на доклад компании Zecurion Analytics (занимается защитой данных от утечек) написала, что Россия входит в первую пятерку стран с самыми развитыми специализированными подразделениям по кибербезопасности для военных или разведывательных целей. Отмечается, что такие "кибервойска" все чаще используют для шпионажа, кибератак и информационных войн, включая "различные средства воздействия на настроение и поведение населения стран".

"Это очередной информационный вброс. Ничего нового для профессионалов они этим не открывают. Любое государство в мирное время защищает свои информационные ресурсы, а в военное время готовится к тому, чтобы разрушить систему управления войсками государства-противника, с которым возможен конфликт", — заявил Озеров РИА Новости во вторник.

Он подчеркнул, что в силовых структурах существуют подразделения информационной безопасности.

"Доктрина информационной безопасности предусматривает, что России необходимо иметь силы и средства, которые будут защищать нашу государственную и военную тайны, органы и системы управления на федеральном и субъектовом уровне", — пояснил сенатор.

Он подчеркнул, что такие подразделения есть, и они занимаются вопросами информационной безопасности и информационным противодействием возможным угрозам.

Заявление аналитической компании о наличии в России "кибервойск" Озеров связывает с "необходимостью расходов на военные нужды" в западных странах и с психологическим устрашением граждан этих государств.

"Когда они говорят, что мы используем официальные подразделения или специалистов, чтобы осуществить хакерские атаки на серверы Демократической партии, Минтопэнерго США также заявляло о нашем вмешательстве — все это бездоказательно и является политическими спекуляциями",- подчеркнул Озеров.

Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Дружинин, Антон Денисов
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"Охота на ведьм". Кремль ответил на "хакерский" доклад спецслужб США
По его словам, "до сих пор никто в мире, ни одна страна, ни на одном уровне не доказала, что Россия на уровне государственной власти осуществляет те или иные действия, направленные или подпадающие под термин "хакерская атака".

Ранее президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны.

 

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