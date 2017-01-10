Сенатор Озеров назвал информационным вбросом заявление о "кибервойсках РФ"

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Заявление ряда аналитиков о наличии в РФ "кибервойск" — это очередной информационный вброс, направленный на увеличение военных бюджетов в западных странах и запугивание своих граждан, считает глава оборонного комитета Совфеда Виктор Озеров."Коммерсант" со ссылкой на доклад компании Zecurion Analytics (занимается защитой данных от утечек) написала, что Россия входит в первую пятерку стран с самыми развитыми специализированными подразделениям по кибербезопасности для военных или разведывательных целей. Отмечается, что такие "кибервойска" все чаще используют для шпионажа, кибератак и информационных войн, включая "различные средства воздействия на настроение и поведение населения стран".
"Это очередной информационный вброс. Ничего нового для профессионалов они этим не открывают. Любое государство в мирное время защищает свои информационные ресурсы, а в военное время готовится к тому, чтобы разрушить систему управления войсками государства-противника, с которым возможен конфликт", — заявил Озеров РИА Новости во вторник.
Он подчеркнул, что в силовых структурах существуют подразделения информационной безопасности.
"Доктрина информационной безопасности предусматривает, что России необходимо иметь силы и средства, которые будут защищать нашу государственную и военную тайны, органы и системы управления на федеральном и субъектовом уровне", — пояснил сенатор.
Он подчеркнул, что такие подразделения есть, и они занимаются вопросами информационной безопасности и информационным противодействием возможным угрозам.
Заявление аналитической компании о наличии в России "кибервойск" Озеров связывает с "необходимостью расходов на военные нужды" в западных странах и с психологическим устрашением граждан этих государств.
"Когда они говорят, что мы используем официальные подразделения или специалистов, чтобы осуществить хакерские атаки на серверы Демократической партии, Минтопэнерго США также заявляло о нашем вмешательстве — все это бездоказательно и является политическими спекуляциями",- подчеркнул Озеров.
Ранее президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны.