Более 1,5 тысячи водителей ЗВО подготовят к управлению спецтехникой

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Свыше 1,5 тысячи водителей и механиков-водителей Западного военного округа (ЗВО), призванных на военную службу осенью 2016 года, начали дополнительную подготовку для управления тягачами ракетных комплексов "Искандер-М", "Бал", "Бастион", "С-400", автомобилей семейства МАЗ, КамАЗ и "Урал" различных модификаций, бронеавтомобилей "Тайфун" и "Тигр", сообщил журналистам в понедельник начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

Подготовка включает практические занятия в пунктах технического обслуживания и ремонта, комплексные занятия на автодроме с отработкой практических навыков на дорогах с различным покрытием, занятия по контраварийному вождению.

"Свыше 1,5 тысячи водителей и механиков-водителей ЗВО, поступивших на военную службу в ходе осенней призывной кампании 2016 года, приступили к специальному курсу дополнительной подготовки для управления специальной гусеничной и колесной техникой. К занятиям привлечены водители специальных тягачей МЗКТ-7930 комплексов "Искандер-М", "Бал", "Бастион", "С-400", автомобилей семейства МАЗ, КамАЗ и "Урал" различных модификаций, бронеавтомобилей "Тайфун" и "Тигр", — сказал Мугинов.

Он отметил, что финальным испытанием для военных водителей станут трехдневные тактико-специальные занятия с совершением 300-километрового марша. Не менее половины маршрута им предстоит преодолеть ночью и в условиях ограниченной видимости.