Северный флот планирует ряд арктических походов в 2017 году
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Северный флот России планирует выполнить ряд арктических походов кораблей в 2017 году, также будут проведены тактические учения с подразделениями на арктических островах, сообщил в понедельник начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга.
"В 2017 году Северный флот планирует выполнить ряд арктических походов отрядов кораблей, а также провести различные тактические учения с привлечением подразделений, размещенных на арктических островах", — сказал он.
Командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов отметил, что "приоритетным направлением деятельности объединенного стратегического командования Северного флота в 2017 году станет защита государственных интересов России в Арктике".
По его словам, "у Северного флота накоплен громадный опыт деятельности в Арктике — это и применение подводных сил в арктическом бассейне, и деятельность надводных сил по обеспечению безопасности в районах главной арктической транспортной магистрали России — Северного морского пути, а также в области проведения спасательных операций и обеспечения экологической безопасности в арктической зоне".
Серга отметил, что в арктической зоне также спланировано проведение учений спасательной направленности, а также по обеспечению безопасности прибрежных и островных территорий России. Он добавил, что "наряду с освоением Арктики Северный флот продолжит выполнять задачи по защите экономических и политических интересов РФ и в других районах Мирового океана, в том числе и в Средиземноморском бассейне".
Суровая красота "Русской Арктики"
Общая территория парка "Русская Арктика" составляет 14 260 кв. км. Из них 6 320 кв. км – это суша, и 7 940 кв. км – акватория территориальных вод России. Более 85% поверхности островов покрывают льды материкового происхождения.
Это место называют "Жемчужиной Арктики". Территория парка располагается в условиях высокоширотной Арктики и обладает огромной природной ценностью.
Основная задача национального парка "Русская Арктика" – сохранение природного, исторического и культурного наследия Западного сектора Российской Арктики.
На территории парка "Русская Арктика" богатый по своему разнообразию животный мир. Здесь находится один из важнейших очагов обитания и размножения белого медведя, который является особо охраняемым видом животных и занесен в Красную книгу.
Высокие зимние температуры и сравнительно небольшая удаленность от материка обуславливают большее по сравнению с другими арктическими территориями разнообразие форм жизни.
На Новой Земле находятся богатейшие лежбища арктических млекопитающих – моржей. Здесь также водятся песцы, гренландские тюлени и нерпы.
На архипелаге побывало немало международных полярных экспедиций, в которых, в частности, участвовали норвежцы, англичане, американцы, русские, немцы, австрийцы, поляки и итальянцы. Для некоторых этот суровый край стал последним местом жизни.
Культурное наследие национального парка "Русская Арктика" заслуживает особого внимания. Расположенные здесь места и объекты иллюстрируют историю открытия и освоения российской Арктики, начиная с XVI века.
На фото: атомный ледокол "50 лет Победы" в Северном Ледовитом океане.
В течение всего года в акватории Арктики обитают нарвал и гренландский кит. А на высоких и обрывистых мысах гнездятся, образуя птичьи базары, огромные стаи пернатых, в основном, кайры и гаги.
Уникальное расположение национального парка "Русская Арктика", который раскинул свои просторы на евроазиатской границе, определяет ряд его особенностей.
Баренцево море, которое омывает территорию национального парка с запада, под влиянием теплого Северо-Атлантического течения полностью не замерзает.
А Восточное Карское море, напротив, на долгие месяцы покрывается сплошным льдом.
Национальный парк "Русская Арктика", включающий в себя северную часть острова Северный архипелага Новая Земля с прилегающими островами, был создан 15 июня 2009 года.
На фото: моржи на острове Мертвого Тюленя архипелага Земля Франца-Иосифа.
В декабре 2010 года ФГБУ "Национальный парк "Русская Арктика" получил в ведение самую северную территорию суши Евразии – государственный природный заказник федерального значения "Земля Франца Иосифа", созданный в 1994 году.
25 августа 2016 года территория заказника "Земля Франца-Иосифа" постановлением Правительства РФ была включена в границы национального парка "Русская Арктика".