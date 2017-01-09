Спасательная служба ВМФ получила четыре новых тренажерных комплекса

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Служба поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ получила четыре новых тренажерных комплекса для водолазов и военных спасателей, сообщили журналистам в понедельник в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"В Военно-Морском Флоте завершены работы по установке, монтажу и вводу в эксплуатацию четырех тренажерных комплексов КСТ. Комплексы доставлены и смонтированы в пунктах базирования флотов – Севастополе, Северодвинске и Каспийске", — говорится в сообщении.

Два комплекса КСТ установлены и эксплуатируются в учебном центре (подготовки военных спасателей и водолазных специалистов ВМФ, город Севастополь) Объединенного учебного центра ВМФ. По одному комплексу получили в свой состав Беломорская военно-морская база и Каспийская флотилия.

Каждый тренажерный комплекс имеет три рабочих места. Они предназначены для обучения и тренировки водолазов правильным приёмам дыхания в нормальных условиях, повышения уровня специальной подготовки водолазного состава, практического формирования, совершенствования и контроля профессиональных умений и навыков личного состава при действиях в различных видах водолазных снаряжений: СВУ-5-1, СВУ-5-2, СВГ-200 и аппаратах: АВМ-12К, ИДА-71, ИДА-72В, а также для отработки типовых аварийных ситуаций, возникающих в ходе водолазного спуска.